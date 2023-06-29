«Работать не дают, пациентов не впускают»: на Восходе силовики блокировали популярную медицинскую клинику — фото

Вооруженные люди в камуфляжной форме и масках вошли в медицинский центр и остановили работу учреждения. О происшествии корреспонденту НГС сообщила директор клиники Татьяна Тищенко, также в редакцию обратились пациенты медучреждения.



— У нас идет долгий спор с сособственником здания [Станиславом Беляевым]. Мы считаем, что он нам должен 200 миллионов рублей, он считает, что мы ему должны 26 миллионов. Спор идет почти два года, он был инициатором. Изначальное решение суда было в его пользу, но мы его оспорили, и 5 июля , скорее всего, это решение будут отменять. Мы вчера в Тюмени выиграли очередной суд на 140 миллионов. И резко началась эскалация конфликта. Дело находилось у судебных приставов Октябрьского района. Сотрудники клиники не понимают, что происходит. Работать им не дают. Пациентов никуда не пускают, силовики говорят, чтобы они писали жалобы везде, так как клиника виновата в том, что они сегодня не получат медицинскую помощь, — рассказала директор.

