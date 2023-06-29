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«Работать не дают, пациентов не впускают»: на Восходе силовики блокировали популярную медицинскую клинику — фото

Работа врачей остановлена, пациентам советуют писать жалобы на медцентр

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Спецназ судебных приставов утром блокировал работу клиники «1+1»

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Сегодня, 29 июня, в районе 09:00 силовики блокировали клинику «1+1 Для всей семьи» на улице Восход, 28 в Новосибирске.

Вооруженные люди в камуфляжной форме и масках вошли в медицинский центр и остановили работу учреждения. О происшествии корреспонденту НГС сообщила директор клиники Татьяна Тищенко, также в редакцию обратились пациенты медучреждения.

— У нас идет долгий спор с сособственником здания [Станиславом Беляевым]. Мы считаем, что он нам должен 200 миллионов рублей, он считает, что мы ему должны 26 миллионов. Спор идет почти два года, он был инициатором. Изначальное решение суда было в его пользу, но мы его оспорили, и 5 июля, скорее всего, это решение будут отменять. Мы вчера в Тюмени выиграли очередной суд на 140 миллионов. И резко началась эскалация конфликта. Дело находилось у судебных приставов Октябрьского района. Сотрудники клиники не понимают, что происходит. Работать им не дают. Пациентов никуда не пускают, силовики говорят, чтобы они писали жалобы везде, так как клиника виновата в том, что они сегодня не получат медицинскую помощь, — рассказала директор.

По словам Тищенко, силовики не дают работать врачам, а сейчас ведут переговоры с юристами клиники. Сам собственник здания, как заметила Тищенко, проживал последнее время со своими родственниками в США.

Клиника долгое время судится с владельцем здания, а в последнее время стала выигрывать суды

Клиника долгое время судится с владельцем здания, а в последнее время стала выигрывать суды

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В 2022 году на «Народной премии НГС» клиника «1+1» была признана одним из лучших медицинских центров Новосибирска.

Корреспондент НГС попросил прокомментировать происходящее ФССП по Новосибирской области.

28 июня НГС рассказал о внезапно закрывшемся на площади Маркса недорогом муниципальном медицинском центре. Врачи рассказали, что их вынудили уволиться, а пациентов никто не предупредил. К конфликту имеет отношение сын депутата новосибирского заксобрания.

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