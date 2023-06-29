«Работать не дают, пациентов не впускают»: на Восходе силовики блокировали популярную медицинскую клинику — фото

Сегодня, 29 июня, в районе 09:00 силовики блокировали клинику «
Вооруженные люди в камуфляжной форме и масках вошли в медицинский центр и остановили работу учреждения. О происшествии корреспонденту НГС сообщила директор клиники Татьяна Тищенко, также в редакцию обратились пациенты медучреждения.
— У нас идет долгий спор с сособственником здания [Станиславом Беляевым]. Мы считаем, что он нам должен 200 миллионов рублей, он считает, что мы ему должны 26 миллионов. Спор идет почти два года, он был инициатором. Изначальное решение суда было в его пользу, но мы его оспорили, и
По словам Тищенко, силовики не дают работать врачам, а сейчас ведут переговоры с юристами клиники. Сам собственник здания, как заметила Тищенко, проживал последнее время со своими родственниками в США.
В 2022 году на «Народной премии НГС» клиника «
Корреспондент НГС попросил прокомментировать происходящее ФССП по Новосибирской области.
28 июня НГС рассказал о внезапно закрывшемся на площади Маркса недорогом муниципальном медицинском центре. Врачи рассказали, что их вынудили уволиться, а пациентов никто не предупредил. К конфликту имеет отношение сын депутата новосибирского заксобрания.