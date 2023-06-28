«Бросили с открытыми больничными». В Новосибирске неожиданно закрыли муниципальный медцентр — всех уволили почти мгновенно

— Нас вызывали с конца мая по одиночке. Меня вызвали в отдел кадров 7 июня. Сказали, что центр закрывается, что нам предлагается работа. Мне сказали, что еще посмотрят мои руки. Мне это не понравилось — я уже сколько лет работаю! И не понравилось, что там есть еще дополнительная работа за эти же деньги, — вспомнила в разговоре с журналистом НГС медсестра по массажу Анна Скипер. — В итоге мне выплатили не две зарплаты, а только оклады. Я в месяц получала в среднем 37–38 тысяч, мне выплатили 92 тысячи — в эту сумму входила оплата за отработанный месяц и за две недели отпуска. А одной медсестре заплатили 90 тысяч, уборщице — 70 тысяч.

— Мне позвонили из отдела кадров примерно в середине мая, но я сказала, что не смогу к ним подъехать, так как график загружен, буду только в июне, — рассказала в свою очередь врач ультразвуковой диагностики Екатерина Герасенова. — Когда я приехала в отдел кадров, мне сообщили, что они сокращают штат, потому что на нашем месте будет детское отделение ЦНМТ. И сразу подают заявление об увольнении по собственному желанию. Это случилось 9 июня. У меня пациенты были записаны на 10 июня, и мы сами звонили людям, говорили, что не сможем их принять.