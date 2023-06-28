«Бросили с открытыми больничными». В Новосибирске неожиданно закрыли муниципальный медцентр — всех уволили почти мгновенно

В Новосибирске закрылся уникальный медицинский центр, где желающие могли пройти различные обследования и сдать анализы по более низким ценам, чем в частных клиниках. Закрылся медцентр тихо: всех сотрудников вынудили написать заявления по собственному желанию, на дверь повесили объявление: «Закрыт по техническим причинам», а помещение, как рассказывают уволенные врачи, передают частной клинике. Руководит этим процессом сын депутата новосибирского заксобрания, единоросса Игоря Гришунина. Сам медцентр же входит в «Новосибирскую аптечную сеть», которая принадлежит мэрии Новосибирска. Медцентр закрылся, но врачи решили не оставлять это без огласки. Изучил этот до безобразия циничный медицинский скандал корреспондент НГС Илья Калинин.
Что случилось
В начале июня внезапно закрылся муниципальный медицинский центр, расположенный рядом с площадью Маркса на
Медцентр открыли в июле 2017 года, он входил в муниципальную «Новосибирскую аптечную сеть», был платным, но в своем роде уникальным. Здесь можно было оперативно попасть на прием к узким специалистам и сдать различные анализы. При этом расценки, как рассказали корреспонденту НГС врачи, были ниже на
Помимо этого, родственники участников СВО и сотрудники всей сети муниципальных аптек получали здесь дополнительную скидку в 50%, а работников мэрии, как заметила главный врач медцентра Ольга Герцева, вообще обслуживали бесплатно. Кстати, работу в сфере СВО директор медцентра, рассказывают врачи, всегда выделял особо.
— Наш директор Дмитрий Гришунин бьется за статус помощи СВО: мы же обслуживали жен и матерей тех, кто ушел туда. У нашего администратора муж на СВО, но при этом ее активно выживали, — заметила в разговоре с журналистом одна из сотрудниц.
Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» образовано в ноябре 2006 года. Директор — Дмитрий Игоревич Гришунин. Единственным учредителем НАС является мэрия Новосибирска. Медцентр на Титова, 1 официально считается медицинским отделом МП «НАС». В аптечной сети это единственное подразделение, осуществляющее такую деятельность. По итогам 2022 года МП «НАС» получило 1,7 миллиарда рублей выручки, чистый убыток составил 81,4 миллиона рублей. Финансовые результаты медицинского отдела МП «НАС» отдельно не выделены.
Некоторые из сотрудников медцентра сказали журналисту, что поток пациентов у них был большой. Низкие цены, удобное расположение и работающие по совместительству узкие специалисты из других клиник привлекали больных со всего левого берега. Ольга Герцева добавила, что в центре за последний год увеличилась выручка и стало работать больше специалистов.
Одна из сотрудниц, занимавшаяся оформлением пациентов, заметила, что в месяц у них проходило около 500 человек и количество людей постоянно росло. По ее приблизительному подсчету, всего в медцентре было зарегистрировано более 5000 пациентов. А работало здесь чуть больше 30 человек.
Двери медцентра для посетителей закрылись
По словам сотрудников медцентра, перемены начались в конце мая и что происходит, никто сразу и не понял. Их вызывали по одному на улицу Гоголя — в офис отдела кадров аптечной сети, после чего сотрудник, как правило, на работе уже не появлялся. С каждым проводили индивидуальную беседу, и, как выяснилось, расчет все получали по-разному. Первыми исчезли совместители. В какой-то момент поползли слухи, что помещение муниципального центра потребовалось частной клинике — «Центру Новых Медицинских Технологий», которой якобы не продлевают аренду в Горском микрорайоне.
Один из работников муниципального центра в разговоре с журналистом предположил, что тут не обошлось без участия Гришунина, правда, не уточнил какого: их два — отец и сын. По слухам, власти даже получили обещание платить за аренду муниципальной площади 1,5 миллиона рублей в месяц.
К концу июня, как утверждают уже бывшие сотрудники учреждения, в центр зашли ремонтники, чтобы подготовить его к заезду нового арендатора в июле.
Как увольняли врачей
В середине мая, примерно за пару недель до первых увольнений врачей из медцентра, сотрудникам было объявлено о готовящейся проверке из Роспотребнадзора. К приходу комиссии все привели в порядок, но вот только, по словам сотрудников медцентра, пришли не люди из Роспотребнадзора, а представители ЦНМТ. Сопровождал «комиссию» главврач муниципального медцентра с экономистом и завхозом. Появилась неофициальная информация, что медцентр отдают в аренду ЦНМТ.
— Нас вызывали с конца мая по одиночке. Меня вызвали в отдел кадров 7 июня. Сказали, что центр закрывается, что нам предлагается работа. Мне сказали, что еще посмотрят мои руки. Мне это не понравилось — я уже сколько лет работаю! И не понравилось, что там есть еще дополнительная работа за эти же деньги, — вспомнила в разговоре с журналистом НГС медсестра по массажу Анна Скипер. — В итоге мне выплатили не две зарплаты, а только оклады. Я в месяц получала в среднем 37–38 тысяч, мне выплатили 92 тысячи — в эту сумму входила оплата за отработанный месяц и за две недели отпуска. А одной медсестре заплатили 90 тысяч, уборщице — 70 тысяч.
— Мне позвонили из отдела кадров примерно в середине мая, но я сказала, что не смогу к ним подъехать, так как график загружен, буду только в июне, — рассказала в свою очередь врач ультразвуковой диагностики Екатерина Герасенова. — Когда я приехала в отдел кадров, мне сообщили, что они сокращают штат, потому что на нашем месте будет детское отделение ЦНМТ. И сразу подают заявление об увольнении по собственному желанию. Это случилось 9 июня. У меня пациенты были записаны на 10 июня, и мы сами звонили людям, говорили, что не сможем их принять.
Герасенова говорит, что получила деньги только за отработанный май и неиспользованный отпуск. Объясняет, что не стала скандалить и требовать положенные по закону два оклада, так как работала совместителем и деньги все равно выходили небольшие.
— Мне позвонили из отдела кадров в конце мая. Я была второй, кого вызвали из коллектива, попросили приехать. Спросила: «Для чего?» Сказали: «Там все объяснят». На встрече сидели три представителя ЦНМТ и Екатерина Сидоренко из нашего отдела кадров. Она спросила, какой у меня последний рабочий день в мае, я ответила: 31-ое. «Вот и пишите заявление по собственному желанию с 31 мая». Я была ошарашена и подписала, — рассказала терапевт Наталья Романец, которая также работала совместителем. — Потом подумала: «А зачем подписала по собственному желанию?» Но не стала скандалить и лезть в бутылку. Вместе с отпускными мне выплатили 38 тысяч рублей. Я тогда приехала в отдел кадров, не представляя, о чем будет разговор, и через полчаса была уволена.
— 29 мая меня завели в комнату, где сидели шесть-семь человек. Одна — наш начальник по работе с персоналом [Сидоренко] Екатерина Юрьевна, остальные — из ЦНМТ. Предложили перейти к ним, но я не захотела идти в детское отделение: график меня не устроил. Предложили подумать. В следующий раз меня позвали 6 июня: документы уже были подготовлены — по соглашению сторон. Я еще звонила в Трудовую инспекцию, где сказали, что общая сумма должна соответствовать зарплате за три месяца. Она где-то и соответствовала: я получила 118 тысяч рублей, не доплатили примерно 15 тысяч. Но я ж не пойду из-за этого мотать себе нервы? Не хочу. Как-то они так вот сделали, что всё решили за нас. Жизнь, наверное, такая, — вздохнула медсестра Ольга Лада.
Примерно то же рассказали представители НАС и ЦНМТ ещё одной медсестре Людмиле Циома: центр закрывается, но есть работа в ЦНМТ.
— Главный врач ЦНМТ спрашивала, что я умею делать. А у меня — 40 лет стажа! Поэтому я была в недоумении. Я очень многое умею делать, почти со всеми врачами работала: со стоматологами, на имплантах, с ортопедами, кардиологами, гинекологами, хирургами. В клинике Мешалкина работала, в частных клиниках, — сказала в разговоре с журналистом НГС Людмила Циома. — Мне предложили работу, но я заметила, что еще не ухожу. А наша менеджер сразу: мы закрываемся, но вам работу предоставляем. И сразу бумаги готовые дают: расторжение договора по соглашению сторон. Я: «Если это ликвидация или закрытие, должна быть выплата за два месяца плюс зарплата». А мне, мол, у нас выплата за месяц, по нашему законодательству. А какое ваше? Законодательство — одно. Меня даже пугали: если не хотите уволиться сейчас, работайте до июля, но выплаты будут еще меньше. В итоге довели меня до приступа, сейчас еле хожу.
При отработанном мае и неиспользованном отпуске Циома получила всего 55 тысяч рублей. Это оказалось самой маленькой выплатой среди медсестер: вторая сестра получила 120 тысяч, третья — 97 тысяч. В ЦНМТ женщина не пошла: не устроил график работы.
Хирург Людмила Караксина призналась, что не поняла бы, почему ей предлагают новую работу, если бы коллега не предупредила её о закрытии медцентра.
— Сказали, центр закрывается 1 июля. Потом пригласили посмотреть ЦНМТ: я пришла, посмотрела, но меня их условия не устроили, хотя они пообещали, что в деньгах я не потеряю. Но при этом давали три месяца испытательного срока, а потом надо наработать свою базу пациентов. У меня стаж — 40 лет, я на таких условиях в любом месте могу устроиться, — рассказала она. — В общем, мы думали, что до июля работаем, но меня вызвали уже 7 июня. Уволили по согласию сторон, но номер статьи почему-то не поставили. И выдали выходное пособие в размере одного месяца. Я проработала в медцентре с самого его открытия. Наша главная, Ольга Герцева, сначала говорила, что надо писать в Трудовую инспекцию и прокурору, а потом как-то зашла и сказала: «Вы знаете, эту систему не переломить». Думаю, ей просто предложили хорошее место: она перешла в Биотехнопарк. И наша старшая сестра Ольга Зыкова потом сказала, что они получили очень хороший расчет.
Почти все сотрудники медцентра хотели предать конфликт огласке. Хотя во время разговора с журналистом звучали такие фразы: «Вы же понимаете, кто папа у директора сети?» и «Были угрозы: если вякните, то получите волчий билет, и вас нигде не трудоустроят».
Кого не смогли уволить
Сейчас в медцентре остались две сотрудницы — из-за всех этих нервных событий они ушли на больничный.
Одна из них, врач ультразвуковой диагностики Ксения Корыткина в разговоре с корреспондентом НГС вспоминает, как с конца мая коллеги начали увольняться — один за другим.
— Мы понять ничего не могли. Когда вызвали меня, я встретилась только с начальницей отдела кадров. Спрашиваю: «Что это? Ликвидация предприятия? Сокращение штата? Ведь существуют определенные выплаты — за два месяца». А она уходит от ответа: «Ой, нет, у вас неправильная информация, вы не так поняли, мы предлагаем перевод в ЦНМТ». На что я: «Как можно перевести из муниципального предприятия в частное? Перевод может осуществляться только в рамках одной организации и только по одной профессии». А там — глаза в пол и молчат, — говорит она. — То есть сначала прощупывают, дурак ты или не дурак, потом начинают запугивать: «Мы перекроем вам пациентопоток и не будем платить деньги. Найдем способы». Способы они нашли: уволили весь персонал и работать стало некому.
Еще одна официально числящаяся на работе — Татьяна Личман. В медцентре она работала администратором и оказалась одной из немногих, кто в разговоре с журналистом упоминает пациентов.
— В основном наши пациенты — малоимущие и пенсионеры. Да, мы говорим, что сотрудников выкинули на улицу, а про пациентов никто не вспоминает. Мы не проговариваем, что картотека потерялась: люди, которые наблюдались пять лет в центре, они где должны получить свои медкарты? Или те, кто пришел за два-три дня до закрытия и сдал анализы, где они возьмут результаты? Были люди, которых мы просто бросили с открытыми больничными листами. Я сама в последний день обзванивала пациентов по собственной инициативе и говорила, что мы закрылись. Руководство не давало никаких указаний по этому поводу: мы работали как работали, а на следующий день всё закрылось. Мы никуда пациентов не перекинули, никому не передали, мы их просто бросили, — возмущается женщина.
Администратор оставалась на рабочем месте до последнего: 7 июня в конце рабочего дня во всем центре находилась только она.
— Начальник отдела по управлению персоналом Сидоренко Екатерина Юрьевна мне говорит: «Вы же понимаете, что вашей должности больше не будет?» Я спрашиваю: «Это сокращение персонала или что?» Она: «Вас это не касается, забирайте 70 тысяч и завтра на работу не выходите». А у меня средняя зарплата — 42–44 тысячи, плюс 28 дней отпуска. По моим подсчетам, мне только за май и отпускные где-то 80 тысяч должны. Спрашиваю: «Почему семьдесят?» Мне: «А сколько хотите?» Я сказала, что еще два оклада должны дать. Она тогда: «Помещение покиньте, будем разговаривать в конце июня по-другому». 7 июня вечером я осталась одна в медцентре: ни врачей, ни медсестер, ни санитарок — никого. Позвонила в Трудовую инспекцию, а меня спрашивают: «А вы что сидите?» А я как могу уйти? У меня же — рабочий день. В итоге сейчас я на больничном у невролога. Мне так никто из администрации не позвонил. Предложение работать в ЦНМТ не поступало. А моей сменщице было сказано, что мы старые и бесперспективные, — заметила администратор.
Сменщице Личман, как потом уточнили журналисту, 38 лет.
Как объясняют ситуацию администрация медцентра и ЦНМТ
Старшая медсестра центра НАС Ольга Зыкова, когда услышала, кто ей звонит и по какому поводу, нервно рассмеялась и сообщила, что журналист наступил ей на «больную мозоль».
— Эпопея эта началась, когда я ушла в отпуск 16 мая. Начались разговоры. Лично не присутствовала, никого не видела, ничего не слышала — только через слухи, — рассказала она. — Потом, когда вышла из отпуска, у нас начали увольняться врачи — совместители. В начале июня у меня умерла бабушка, и я взяла три дня без содержания. За эти три дня стали увольняться основные сотрудники — прям эшелоном. И когда я вышла на работу, меня попросили приехать в офис и уволили по соглашению сторон. Нам говорили, что мы — не рентабельны. Но я могу сказать, что центр был укомплектован врачебным штатом на 50%, и с этим штатом мы зарабатывали вполне прилично. Если бы у нас был штат полным, то мы бы зарабатывали вполне достойные деньги.
Своим расчетом она осталась удовлетворена: ей полностью выплатили зарплату за три месяца и отпускные. А вот главному врачу муниципального медцентра Ольге Герцевой, как она сама утверждает, выходное пособие дали только за один месяц — в дополнение к отработанному месяцу и отпускным.
Герцева утверждает, что слухи о желании ЦНМТ занять их помещение доходили до нее еще в апреле. Главврач говорит, что задавала вопросы своему начальству, но оно якобы не подтвердило эту информацию. Позже Дмитрий Гришунин, по словам Герцевой, заверил, что все перейдут в ЦНМТ. Но вышло все не так, как говорило начальство: из всего коллектива в ЦНМТ ушел лишь один специалист.
— Центр закрыт, потому что оказался не нужен «Новосибирской аптечной сети». Как говорят, у нас есть большие жирафы, им виднее. Сказали, что за три дня мы должны быть уволены и очистить помещение. Вызывали и объясняли: «Все же уволились по добровольному соглашению — никто никого не принуждал». Намек был на то, что уйдут все — полностью под ноль, — сказала главврач закрытого медцентра. — Директор с нами не разговаривал, юрист не разговаривал, никакие представители не разговаривали. Доходило до того, что сотрудники отдела кадров, когда человек (работник медцентра. — Прим. ред.) не захотел к ним ехать, приехали в медцентр, закрыли его и сказали: «Подписывайте заявление, у вас вариантов других нет». Якобы все уже сдано в субаренду.
Ольга Герцева не стала комментировать, куда и на какую должность она перешла после увольнения из медцентра, но подчеркнула, что пыталась вступиться за коллектив.
— Когда я сказала [в отделе кадров], что люди будут недовольны, мне ответили: «А в чем проблема? Они же сами написали заявления. У нас заявления написаны по собственному желанию или по соглашению сторон. Значит люди так захотели, это — их решение». Все равно, сказали, будет так, что там никого не будет. Просто нас захватили, как рейдерским захватом, — заметила она. О ситуации, в которую попали пациенты медцентра, его главврач не вспомнила.
Одна из ключевых персон конфликта — начальник отдела по управлению персоналом «Новосибирской аптечной сети» Екатерина Сидоренко — с журналистом разговаривать не захотела. Разговор с ЦНМТ тоже не сложился: там сослались на то, что официальные комментарии по возможному переезду детского отделения на новое место у них еще не готовы.
— У нас планируется переезд, но пока официальной информации об этом нет. Я не могу пока об этом распространяться. Когда появится официальная версия, думаю, я смогу официально сказать. Когда именно это случится, я тоже не могу сказать, — уклонилась от вопросов журналиста директор по маркетингу ЦНМТ Анна Кусанова.
Между тем, в профиле ЦНМТ в 2ГИС новый адрес — улица Титова, 1 — уже обозначен. С пометкой «скоро открытие».
Кому принадлежит ЦНМТ
ООО «ЦНМТ» образовано в январе 2013 года. Зарегистрировано по адресу: улица Титова, 7. По данным системы «Контур.Фокус», учредителями являются: Андрей Шевела (22,5 %), Инга Зайцева (22,5 %), Валентин Власов (22,5 %), Борис Шеплев (22,5 %) и Наталья Ождихина (10%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 176,7 миллионов рублей, чистая прибыль — 18,9 миллионов рублей. Управляющей компанией «ЦНМТ» является ООО «Медицинский Бизнес Консультант», которая принадлежит Андрею Шевела (45%), Ирине Кригер (45%) и Наталье Ождихиной (10%).
У ЦНМТ есть филиалы с отдельными юрлицамии теми же учредителями в Академгородке и Кольцове. Раньше существовало еще несколько юрлиц с аббревиатурой ЦНМТ в названии, но они все уже закрыты. Учредители ЦНМТ также имеют различные доли в более 30 действующих медицинских фирм, среди которых «Центр семейной медицины», стоматологические центры, работающие под брендами «Улыбнись!» и «Дентал-сервис» и другие.
Учредители ООО «ЦНМТ» были также историческими владельцами компании «Медтехнолоджи ЦНМТ». А конечным владельцем этого юрлица (чуть более 85%) последнее время являлась Международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед», входящая в структуры российского бизнесмена, выпускника НГУ Виктора Харитонина — основного владельца крупного российского холдинга «Фармстандарт».
Летом 2020 года другая компания Харитонина «МедИнвестГрупп» объявила о запланированном проекте запуска в Новосибирске многопрофильного онкоцентра. В планах бизнесмена было строительство онкоцентров и в других регионах, а в Новосибирске партнёром он выбрал сеть частных клиник ЦНМТ. Для реализации проекта даже учредили отдельную компанию — «Медтехнолоджи ЦНМТ». По данным системы «Контур.Фокус», с 5 июня 2023 года она находится в стадии ликвидации.
Виктор Харитонин по версии Forbes в 2022 году занимал 66 место в рейтинге самых богатых российских бизнесменов. Его состояние оценивалось в 6,2 миллиарда долларов. Помимо холдинга «Фармстандарт» Харитонин является крупнейшим производителем вакцины «Спутник V», владельцем самой известной в мире немецкой гоночной трассы Нюрбургринг, а также владельцем 50% челябинской сети медклиник «Лотос» семьи Вайнштейн. В 2023 году стало известно, что Харитонин хочет купить немецкий аэропорт земли Гессен.
Что говорят Гришунины
Директор МП «НАС» Дмитрий Гришунин во время первого разговора с журналистом по телефону сразу обозначил, почему закрылся медцентр.
— Финансовая неэффективность и убыточность. Мы вынуждены выживать, так как это коммерческое предприятие. Финансовый результат стабильно отрицательный на протяжении многих лет был, — пояснил директор «Новосибирской аптечной сети».
Но сразу после этого он стал отвечать вопросами на вопросы, а потом попросил перезвонить и прервал разговор. Во время второго звонка Дмитрий Гришунин вдруг заявил, что медцентр не закрылся, но не стал объяснять, что там происходит. Заметил, что это «корпоративная внутренняя информация» и предложил писать письменный запрос. После чего снова оборвал разговор.
В третий раз журналист позвонил, чтобы проверить информацию о якобы интересе Гришунина-младшего в передаче муниципальных площадей частной клинике. Тот в ответ заявил, что вопрос провокационный, а указанная в нём информация — клевета, и пригрозил журналисту обращением в правоохранительные органы.
Гришунин-старший говорил с корреспондентом НГС дольше, чем его сын. Депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Федорович Гришунин является председателем комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Как он пояснил, в сферу его рабочих интересов входят вопросы, связанные с региональными медицинскими учреждениями, а тут — муниципальное учреждение. О котором, к тому же, он не особо и слышал.
— К нам это никак не относится, к региональной медицине. А если у врачей есть жалобы, пусть обратятся в Трудовую инспекцию или суд. Нам интересны центры, которые оказывают помощь по ОМС, то есть человек должен прийти и получить медицинскую помощь не дешевле, а бесплатно. Если деньги в мэрии есть, они могут развлекаться за свой счет, как хотят. Меня интересуют учреждения Минздрава, а не частные лавочки, — заметил Игорь Гришунин.
На вопрос об отношении к конфликту его сына депутат заметил, что «лет двадцать не знает, чем он занимается». По его словам, у Дмитрия Гришунина есть руководитель — мэр города Новосибирска и соответствующий департамент, и у них с сыном нет конфликта интересов. Предположение об откате ЦНМТ за удачное место для клиники Игоря Гришунина возмутило.
Комментарий мэрии
Корреспондент НГС отправил подробный запрос в мэрию с предложением прокомментировать ситуацию с муниципальным медцентром — медицинским отделом МП «НАС». В поступившем ответе чиновники сообщили, что учреждение никто не закрывал и приказа о закрытии не оформлял.
— По состоянию на 20 июня 2023 года было уволено 14 человек (тут указаны, видимо, штатные единицы, без совместителей. — Прим. ред.). Основаниями прекращения трудового договора с вышеуказанными сотрудниками были следующие статьи: пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (по инициативе работника), пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон), — указано в ответе на запрос. — Помещения, в которых расположен медицинский отдел, принадлежат муниципальному образованию город Новосибирск на праве собственности. Вопрос о прекращении права хозяйственного ведения МП «НАС» в отношении помещений по состоянию на 20 июня 2023 года департаментом по социальной политики мэрии города Новосибирска не рассматривался.
Сколько числится сотрудников в штате на 20 июня, где бывшим клиентам центра получить результаты анализов и медкарты, если возникнет необходимость, в ответе не уточнили. При этом подчеркнули, что документацию МП «НАС» хранит в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и действующим порядком Минздрава России. Также в мэрии не ответили на вопрос, кто займет помещение медцентра после 1 июля 2023 года.
Осенью 2022 года НГС опубликовал откровенный рассказ медицинского работника о том, что проиходит в больницах после отмены президентских ковидных выплат.