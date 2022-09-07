«После отмены президентских выплат уволилась половина медсестер». В красной зоне стало некому лечить в самый разгар ковида

Некоторые медики уволились из «красных» зон, как только отменили президентские выплаты. Прочтите эмоциональную колонку медсестры одной из больниц Екатеринбурга, которая буквально умоляет власти обратить внимание на медиков. Она пожелала остаться анонимной. Дальше — ее речь.

— Сейчас в ковиде остался один из двух корпусов нашей больницы, в нем три отделения — реанимация, травматология и нейрохирургия. В них принимают пациентов, у которых выявили ковид и есть какие-то сопутствующие заболевания. У нас очень тяжелые больные, чаще всего неврологические лежачие, за которыми нужен полноценный уход. Они в памперсах, с катетерами, на зондовом питании. А еще часто привозят людей после операций, которые при этом заболели ковидом. Например, если у человека аппендицит и ковид или инсульт и ковид — его привезут к нам.