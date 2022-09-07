«После отмены президентских выплат уволилась половина медсестер». В красной зоне стало некому лечить в самый разгар ковида
Почитайте искреннюю речь сотрудницы больницы, которая работала в коронавирусном отделении
Ковид уже снова набирает обороты в России, но многие медики к этому не готовы ни морально, ни физически. Летом ковидные выплаты врачам и медсестрам резко сократили, остались совсем небольшие доплаты за фактически отработанное время в «красной» зоне. Но этот труд не стал легче. Возможно, новую волну они переживут еще тяжелее, потому что предыдущие сказались на здоровье.
Некоторые медики уволились из «красных» зон, как только отменили президентские выплаты. Прочтите эмоциональную колонку медсестры одной из больниц Екатеринбурга, которая буквально умоляет власти обратить внимание на медиков. Она пожелала остаться анонимной. Дальше — ее речь.
— Сейчас в ковиде остался один из двух корпусов нашей больницы, в нем три отделения — реанимация, травматология и нейрохирургия. В них принимают пациентов, у которых выявили ковид и есть какие-то сопутствующие заболевания. У нас очень тяжелые больные, чаще всего неврологические лежачие, за которыми нужен полноценный уход. Они в памперсах, с катетерами, на зондовом питании. А еще часто привозят людей после операций, которые при этом заболели ковидом. Например, если у человека аппендицит и ковид или инсульт и ковид — его привезут к нам.
Отделение всё время заполнено, лежит по 50–70 человек. После того как отменили ковидные президентские выплаты, люди из больницы ушли… Многие приходили в начале ковида, чтобы заработать. Другая часть людей начала ценить свой труд. Третьи — почувствовали вред здоровью. Уволились все санитары, которые приходили работать из медицинской академии и колледжа. На этой должности остались пожилые женщины и девушки, их не хватает. Соответственно, их функции должны выполнять медсестры, медсестер тоже не хватает. Вместо четырех человек на смену выходят двое, а больше людей просто нет. Нагрузка колоссальная.
Работать в халатах, когда на улице +30 — ад, можно потерять сознание. Мы работаем по 12 часов, и всё это время нельзя пить, ходить в туалет, ведь вокруг — коронавирус, у больных активно развивается инфекционный процесс. Выходим из «красной» зоны мы раз в день на час — это даже не ад, это просто адище. Помимо своей работы мы делаем санитарскую: переворачиваем пациентов, моем их, переодеваем, вывозим трупы, а еще в этих костюмах, в поту, это ужасно. Зарплата без доплат за ковид у нас такая же, как в других нековидных стационарах.
Губернаторские выплаты за ковид пока есть, но их регулярно задерживают. За июнь, июль они так и не пришли. Ничего не мешает отменить их задним числом. Люди работают за копейки, с нами никто не разговаривает, только чем-то возмутишься, говорят: увольняйтесь, идите работать в «Красное и белое». Причем если кто-то увольняется, говорят, что обязательно надо дорабатывать весь месяц, так как смены распределяются заранее.
Работа в костюмах — это неправильный теплообмен, кислородное голодание. У многих медиков скачет давление, появляются или усугубляются проблемы со здоровьем. Все врачи, которые работают в ковиде уже не первую волну, а еще и дежурят — реально плохо выглядят.
Руководство с нами вообще не общается, не делает ничего, чтобы найти сотрудников, не обсуждает с нами перспективы. Мы никому здесь не нужны.
Они так же бесконечно и будут висеть. Нам даже не отвечают, почему не приходят губернаторские выплаты. До 15 июля приходили президентские, и дополнительные деньги оправдывали труд в таких условиях. Помимо жестких условий труда, у нас еще и риск заразиться ковидом гораздо выше.
Хотелось бы, чтобы руководители собрали нас и рассказали, как они планируют восполнить недостаток персонала. Чтобы было какое-то более бережное отношение к сотрудникам, которые остались.
Нас никто не удерживает, никто не мотивирует, никто не говорит: «Потерпите, держитесь». Полная безнадега. Если нет денег, должна быть хотя бы мотивация. Когда вся эта шумиха началась, когда начали говорить, что отменят президентские, наш главный врач и всё руководство ушли в отпуск, то есть мы вообще были в неведении. Люди доработали июль, не получили выплаты, и на начало августа ушло очень много людей, уволилось порядка тридцати человек на два корпуса. Есть руководство, Минздрав, профсоюз, они могли решить вопрос выплат на уровне президентства.
Есть деньги и на уровне министерства, у нас область большая. Нужно как-то поддержать медиков. Тем более, [что] персонал квалифицированный, который уже проработал несколько волн и всё уже знает. Когда был пик ковида, все уважали нас, понимали, как это тяжело. Плакаты рисовали, дети дарили букеты, делали фотографии, а сейчас-то мы точно так же работаем, ничего не поменялось.
Никто не знает, что будет дальше. Заболеваемость растет, а кто будет работать? Ведь если рост заболеваемости продолжится, то второй корпус опять отдадут под ковид. Кто работать-то будет?
Ушли даже уже все идейные, которые были тут из-за чувства долга. Медсестры уходят в другие больницы, они нужны везде. Санитарская работа вообще неблагодарная, поэтому их всегда не хватало, полы мыть в магазине проще, чем в стационаре. Даже врачей много ушло.
Письма приходят обратно на рассмотрение главному врачу и всё на этом заканчивается, ответов тоже никто не дождался.
Я не знаю, на чём продержалась, на чувстве долга каком-то. Как бы это ни было, как громко ни говорить, но медицина — это призвание. Люди привыкли помогать. Сейчас это предел, крик о помощи. Если сейчас уйдет еще половина, то работать будет некому. Мне честно обидно, как можно распустить людей, которые столько времени отдали больнице? Это безрассудство. Зато у нас в больнице разработана миссия ценности, висят плакаты с лозунгами, что мнение каждого важно. Но это только слова.
Ответ оперштаба про губернаторские выплаты
— Выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-19, как и прежде, производятся на основании предоставленных лечебными учреждениями документов, — ответили на запрос E1.RU в оперативном штабе по коронавирусу. — Процесс оказания такой социальной поддержки в регионе не останавливался. Средства сотрудникам, работающим с COVID-19, поступают регулярно, в середине месяца.
Министерство здравоохранения следит за оказанием такой поддержки медработникам и готово самым внимательным образом разбираться во всех ситуациях, когда сотрудники больниц сообщают, что не получили выплату.
При этом руководство больницы, ее главный врач Алексей Викторович Малинкин, проблемы не видит. Считая, что движение сотрудников — это естественный процесс для любой организации всех форм собственности. С выплатами тоже, как он считает, всё нормально.
Между тем проблема нехватки кадров назрела по всей стране. Счетная палата по данным Федерального фонда ОМС определила, что на конец июня
Таким образом, был сделан вывод, что медицинские организации практически не используют средства, которые были выделены на оплату труда врачам и среднему медперсоналу. Иными словами, государственная мера поддержки реализуется неэффективно. Кто должен сделать выводы из этого?
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А еще реаниматолог делилась мнением о платном и бесплатном лечении ковида и о работе поликлиник.