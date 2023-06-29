Судебные приставы объяснили, почему их спецназ заблокировал работу новосибирской клиники «1+1»

В федеральной службе судебных приставов ответили на запрос НГС по ситуации в новосибирской клинике «1+1», где с утра силовики заблокировали работу врачей.
Спецназ приставов, как пояснили в ФССП России по НСО, исполняет решение суда об освобождении помещения, занятого медицинской клиникой.
— В отделе по исполнению особых исполнительных производств ГУ ФССП России по Новосибирской области находится исполнительное производство об освобождении должником нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, улица Восход, 28 в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда вступило в законную силу 14 октября 2022 года. Несмотря на неоднократные требования судебного пристава-исполнителя, в добровольном порядке решение суда компанией не исполнено. 29 июня 2023 года сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительному исполнению требований решения суда, — сообщили в ФССП РФ по НСО.
Как заметили судебные приставы, «иные имущественные/финансовые споры сторон исполнительного производства не имеют отношения к вышеуказанным исполнительным действиям и не являются основанием для игнорирования решения суда должником».
Сегодня утром популярную клинику «1+1» заняли силовики и блокировали работу врачей. Позже среди силовиков были замечены неизвестные накаченные люди в спортивной форме, которые никому не представлялись, а сели обедать в детской комнате.