Будете оказывать сопротивление? Силовики начали угрожать физической силой пациентам заблокированной клиники — видео

Во время другой сцены пациент объясняет силовику в маске, что в клинике лежат больные люди. На что слышит в ответ следующее:

— Если вы будете оказывать сопротивление, к вам будет применена физическая сила, — говорит мужчина, параллельно отвечая медработнику, что ему без разницы, отдыхают пациенты или нет. — Мы вас предупреждали в пятницу, я устал сюда ездить.

Далее в ролике есть сцена, где силовики помогают укладывать лежачих больных на носилки для транспортировки, а также вывозят их из палаты.