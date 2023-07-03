Будете оказывать сопротивление? Силовики начали угрожать физической силой пациентам заблокированной клиники — видео

Из новосибирской медклиники «1+1» силовики начали вывозить лежачих пациентов. Об этом корреспонденту НГС рассказала директор заведения и врач-хирург клиники.
— Сотрудники ФССП не просто выгоняют, они вызвали скорую помощь, но скорая непонятно куда их должна везти: в больницу скорой помощи или куда-то там еще. Там ребята лежат на плановой госпитализации. И сейчас силовики вывозят каталки прямо на улицу, — рассказала журналисту директор клинки «1+1» Татьяна Тищенко.
Происходящее в клинике между силовиками, пациентами и врачами было записано на видео. В одной из сцен женщина-пристав интересуется состоянием больных в палатах и спрашивает, покинут ли они ее самостоятельно или им нужно вызвать скорую. Пациент отвечает, что чувствует себя плохо, тогда пристав заявляет, что будет вызвана скорая.
Во время другой сцены пациент объясняет силовику в маске, что в клинике лежат больные люди. На что слышит в ответ следующее:
— Если вы будете оказывать сопротивление, к вам будет применена физическая сила, — говорит мужчина, параллельно отвечая медработнику, что ему без разницы, отдыхают пациенты или нет. — Мы вас предупреждали в пятницу, я устал сюда ездить.
Далее в ролике есть сцена, где силовики помогают укладывать лежачих больных на носилки для транспортировки, а также вывозят их из палаты.
Врач-хирург Константин Шорин, которого с утра силовики не пустили на работу, наблюдал за происходящим. Он рассказывает, что в клинике находится восемь лежачих пациентов, часть из них также на реабилитации после операций.
— Плюс сегодня у меня как у детского хирурга были запланированы операции: двое детей приехали из Ноябрьска, один из Норильска, один местный. Их всех тоже не пустили, сказали, что здесь ничего не будет. А люди специально ехали на операции в Новосибирск. И на завтра у нас расписано пять операций, — рассказал детский хирург.
Сегодня утром одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо прямо возле здания. В здание медцентра занести ее не разрешили, пришлось вызывать скорую помощь.
В Федеральной службе судебных приставов по Новосибирской области прокомментировали работу своих сотрудников.
— В связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу Новосибирск, улица Восход, 28 сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении.