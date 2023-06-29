Силовики ушли, наблюдатели остались: что отвечают в опечатанной новосибирской клинике «1+1» на обвинения в долге

Директор новосибирской клиники «
Ранее приставы сообщили, что действуют по решению суда об освобождении должником нежилого помещения.
Татьяна Тищенко уверяет, что задолженности у ее клиники перед владельцем здания нет.
— На сегодняшний день какие есть факты: у нас нет доказанной задолженности по арендной плате. Задолженности нет. Она не доказана. Нет судебного решения о принудительном выселении. У нас есть самое первое судебное решение о пенях, на основании которого потом пошла вся преюдиция. <…> То есть долга не было, но в суде пеню насчитали. Как такое возможно? Я тоже думала, что нельзя, но мои юристы сказали, что можно, — удивленно замечает директор клиники Татьяна Тищенко.
По ее словам, лишь около месяца назад появилось первое судебное решение, в котором зафиксированы материальные претензии сторон друг к другу. В начале июля в Седьмом апелляционном арбитражном суде города Томска состоится заседание, где должно быть принято решение по вопросу задолженности.
— Но уже сейчас понятно, что задолженности по аренде не было. В соответствии с этим преюдиция о пенях тоже будет отменяться. Но всё это очень долго. <…> В течение последних полутора месяцев у нас прошли суды и фактически все решения в нашу пользу. И понятно, куда это всё разворачивается, — рассказала директор клиники «
Тищенко объяснила журналисту, что в 2018 году они нашли под клинику здание, которым владеет Станислав Беляев. Коллектив договорился с собственником и вложил в ремонт здания и создание клиники порядка 200 миллионов рублей. Директор утверждает, что вложено было даже больше. Но 200 миллионов — это сумма, которую они последовательно документально подтверждают в судах. В 2019 году клиника начала работать. В 2020 году случилась пандемия и клинике пришлось выживать: даже были мысли о закрытии. Но этот период коллектив пережил, а собственник здания решил, что клиника ему должна и подал в суд.
Директор рассказала, что сотрудников медцентра до сих пор не пускают на третий и четвертый этажи, которые силовики опечатывают и передают на ответственное хранение представителю собственника здания Станислава Беляева. Не пускают даже тех, у кого есть всевозможные доверенности и остались там личные вещи. При этом, утверждает директор, в эти помещения свободно проходят непонятные люди в штатском, которые никому не представляются.
— Они сообщают, куда идти и что делать ребятам в униформе и при погонах, — заметила Татьяна Тищенко.
Около 20:00 вечера директор клиники уточнила, что приставы ушли, а охранять опечатанные помещения остались люди в штатском.
О ситуации в клинике НГС рассказывал сегодня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в