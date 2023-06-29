Силовики ушли, наблюдатели остались: что отвечают в опечатанной новосибирской клинике «1+1» на обвинения в долге

Ранее приставы сообщили, что действуют по решению суда об освобождении должником нежилого помещения.

Татьяна Тищенко уверяет, что задолженности у ее клиники перед владельцем здания нет.

— На сегодняшний день какие есть факты: у нас нет доказанной задолженности по арендной плате. Задолженности нет. Она не доказана. Нет судебного решения о принудительном выселении. У нас есть самое первое судебное решение о пенях, на основании которого потом пошла вся преюдиция. <…> То есть долга не было, но в суде пеню насчитали. Как такое возможно? Я тоже думала, что нельзя, но мои юристы сказали, что можно, — удивленно замечает директор клиники Татьяна Тищенко.