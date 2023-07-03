Врач потеряла сознание возле занятой силовиками клиники «1+1» — видео, на котором ее увозят на носилках

О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении.

