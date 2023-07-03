Врач потеряла сознание возле занятой силовиками клиники «1+1» — видео, на котором ее увозят на носилках

Сегодня, 3 июля, утром врач клиники «1+1», занятой силовиками, потеряла сознание. Женщина, как и остальные врачи, пришла утром на работу, но в здание клиники никого не пускают. Внутри работали и работают до сих пор сотрудники ФССП.
О происшествии корреспонденту НГС рассказал детский хирург клиники Константин Шорин, который был очевидцем происшествия.
— Сегодня утром в клинику ворвались омоновцы с приставами. Заблокировали все входы-выходы. Врачей никого не пускают. <…> В итоге пока врачи стояли возле клиники, одному из врачей стало плохо. Это врач-гинеколог с
По словам очевидца, занести гинеколога, которому стало плохо, в здание клиники силовики не разрешили. Женщину увезли сотрудники скорой помощи.
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении.