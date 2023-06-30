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Мотоциклист погиб в ДТП на Станционной — он врезался в фуру

После происшествия на дороге собралась пробка

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ДТП произошло на улице Станционной

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На улице Станционной в Новосибирске сегодня, 30 июня, погиб мотоциклист. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», мотоцикл врезался в поворачивающую фуру.

Тело мужчины находится рядом с фурой — от удара его отнесло в сторону. Мотоцикл лежит рядом с фурой. Грузовой автомобиль перекрыл движение нескольких полос. На Станционной из-за ДТП образовалась пробка.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации комментария не было.

На той неделе на трассе в Омск столкнулись три фуры. Один из водителей погиб, другой доставлен в больницу.

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В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что ДТП произошло в 11:50. В Ленинском районе 49-летний водитель МАЗа начал разворачиваться и при выполнении маневра столкнулся с мотоциклом Honda, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники ДПС.

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