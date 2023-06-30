Мотоциклист погиб в ДТП на Станционной — он врезался в фуру

На улице Станционной в Новосибирске сегодня, 30 июня, погиб мотоциклист. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», мотоцикл врезался в поворачивающую фуру.

Тело мужчины находится рядом с фурой — от удара его отнесло в сторону. Мотоцикл лежит рядом с фурой. Грузовой автомобиль перекрыл движение нескольких полос. На Станционной из-за ДТП образовалась пробка.