Мотоциклист погиб в ДТП на Станционной — он врезался в фуру

На улице Станционной в Новосибирске сегодня, 30 июня, погиб мотоциклист. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», мотоцикл врезался в поворачивающую фуру.
Тело мужчины находится рядом с фурой — от удара его отнесло в сторону. Мотоцикл лежит рядом с фурой. Грузовой автомобиль перекрыл движение нескольких полос. На Станционной из-за ДТП образовалась пробка.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации комментария не было.
На той неделе на трассе в Омск столкнулись три фуры. Один из водителей погиб, другой доставлен в больницу.