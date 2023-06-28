Один погибший, другой в больнице: подробности массового ДТП с фурами на трассе в Омск

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности ДТП на дороге в Барабинском районе. На дороге в Омск столкнулись три фуры, один из водителей погиб, другой доставлен в больницу.
Как объяснили в ГИБДД, сегодня, 28 июня, грузовой автомобиль IVECO ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в сторону Новосибирска. На 1135 километре трассы при неустановленных обстоятельствах водитель IVECO потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовыми автомобилями Mersedes и Volvo.
От удара Mersedes и IVECO загорелись, Mersedes опрокинулся. На месте погиб водитель IVECO, водителя Mersedes доставили в больницу с травмами несовместимыми с жизнью. Водитель Volvo не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают личности и возраст водителей.
На месте ДТП работают полицейские, аварийно-спасательная служба Новосибирской области. Возгорание ликвидировали спасатели МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе, 20 июня, ДТП произошло на трассе в Куйбышевском районе. Автомобиль ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся, женщина-водитель погибла.