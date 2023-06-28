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Тема дняДве фуры загорелись на трассе в Омск
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Две фуры загорелись после лобового столкновения на трассе в Омск: очевидцы сообщают о погибшем

По дороге рассыпались пакеты сока

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Фуры от удара загорелись

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В Барабинском районе Новосибирской области сегодня, 28 июня, произошло ДТП с двумя фурами на трассе. При лобовом столкновении машины загорелись.

Как рассказали в группе Вконтакте «АСТ-54», авария произошла на трассе, соединяющей Омск и Новосибирск. Из-за удара от одной из машин по дороге рассыпались упаковки сока. Другая же машина упала в кювет.

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Из-за аварии образовалась пробка

Видео: АСТ-54

АСТ-54 сообщили, что у одного из автомобилей, по предварительной информации, лопнуло колесо. Со ссылкой на подписчика в группе уточнили, что один из водителей погиб. Очевидец в видео уточнил, что на трассе появилась многокилометровая пробка. На месте работают спасатели и сотрудники полиции.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

В Коченевском районе вчера, 27 июня, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota перевернулся, его водитель погиб.

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ГИБДДТрассаФурыБарабинский район
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