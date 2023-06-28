Две фуры загорелись после лобового столкновения на трассе в Омск: очевидцы сообщают о погибшем

В Барабинском районе Новосибирской области сегодня, 28 июня, произошло ДТП с двумя фурами на трассе. При лобовом столкновении машины загорелись.

Как рассказали в группе Вконтакте «АСТ-54», авария произошла на трассе, соединяющей Омск и Новосибирск. Из-за удара от одной из машин по дороге рассыпались упаковки сока. Другая же машина упала в кювет.