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Тема дняСмертельное ДТП в Новосибирской области
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Toyota съехала с дороги и перевернулась в Новосибирской области — водитель погиб

Авария случилась в Коченевском районе

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Водитель не выжил

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Вечером 27 июня в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota перевернулся, его водитель погиб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Около 23:40 57-летний водитель за рулем Toyota Surf ехал по дороге Антиповка — Антоновка со стороны Антоновки в сторону села Поваренка. На 2-м километре дороги он не справился с управлением, съехал с проезжей части. Машину опрокинуло, — рассказали в региональной ГИБДД.

Водитель погиб на месте аварии. Полиция проводит доследственную проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске водитель сбил лося, а затем покинул место аварии. Животное не выжило.

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