Toyota съехала с дороги и перевернулась в Новосибирской области — водитель погиб

Вечером 27 июня в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota перевернулся, его водитель погиб. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— Около 23:40 57-летний водитель за рулем Toyota Surf ехал по дороге Антиповка — Антоновка со стороны Антоновки в сторону села Поваренка. На
Водитель погиб на месте аварии. Полиция проводит доследственную проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске водитель сбил лося, а затем покинул место аварии. Животное не выжило.