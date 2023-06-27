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Тема дняБольшегруз перевернулся из-за мертвого лося
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Водитель насмерть сбил лося и сбежал: в останки врезался большегруз и перевернулся на Северном объезде

Уехавшего с места ДТП сейчас ищут

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Последствия ДТП попало на видео

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На Северном объезде водитель сбил лося и скрылся с места ДТП. В итоге останки погибшего животного спровоцировали еще одну аварию.

— Сегодня утром на Северном объезде, по информации ГИБДД около 5 часов, произошло ДТП с участием дикого животного — лося. Виновник аварии с места происшествия скрылся. ГИБДД проводит разыскные мероприятия. На место были вызваны сотрудники регионального Минприроды, — объяснили в пресс-службе Минприроды НСО.

В это время произошло еще одно ДТП.

— Водитель большегруза, двигаясь на высокой скорости, совершил столкновение с останками животного, в результате чего транспортное средство перевернулось. Водитель получил травмы, по предварительным данным, легкой степени тяжести, — добавили в министерстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Минприроды НСО

Останки животного отправили на утилизацию.

Сегодня водитель Mitsubishi Airtrek погиб при столкновении со Scania без прицепа под Новосибирском.

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