Водитель насмерть сбил лося и сбежал: в останки врезался большегруз и перевернулся на Северном объезде

На Северном объезде водитель сбил лося и скрылся с места ДТП. В итоге останки погибшего животного спровоцировали еще одну аварию.
— Сегодня утром на Северном объезде, по информации ГИБДД около 5 часов, произошло ДТП с участием дикого животного — лося. Виновник аварии с места происшествия скрылся. ГИБДД проводит разыскные мероприятия. На место были вызваны сотрудники регионального Минприроды, — объяснили в пресс-службе Минприроды НСО.
В это время произошло еще одно ДТП.
— Водитель большегруза, двигаясь на высокой скорости, совершил столкновение с останками животного, в результате чего транспортное средство перевернулось. Водитель получил травмы, по предварительным данным, легкой степени тяжести, — добавили в министерстве.
Останки животного отправили на утилизацию.
Сегодня водитель Mitsubishi Airtrek погиб при столкновении со Scania без прицепа под Новосибирском.