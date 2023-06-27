freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 84.66
eur 92.30
СрочноГрозы, град и шквалы до 22 м/с
Все новости
Все новости

Врезался на встречке в фуру: водитель Mitsubishi погиб на трассе под Новосибирском

Его пассажир в тяжелом состоянии

808

Водитель Mitsubishi получил травмы, несовместимые с жизнью

Поделиться

Водитель Mitsubishi Airtrek погиб при столкновении со Scania без прицепа под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 27 июня, около 12:15.

— 47-летний водитель Mitsubishi Airtrek двигался со стороны Новосибирска в село Криводановка. По предварительной информации, на 8-м км трассы при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 32-летнего мужчины, который двигался в направлении города Новосибирска, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир в тяжелом состоянии медиками был доставлен в больницу.

Скорая доставила пострадавшего в лечебное учреждение

Скорая доставила пострадавшего в лечебное учреждение

Поделиться

В Колыванском районе днем 26 июня произошло смертельное ДТП. Nissan вылетел в кювет и провалился в земляной ров.

По теме

ДТПДТП с погибшимДТП на трассеСмертельное ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter