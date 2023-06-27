Врезался на встречке в фуру: водитель Mitsubishi погиб на трассе под Новосибирском

Водитель Mitsubishi Airtrek погиб при столкновении со Scania без прицепа под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 27 июня, около 12:15.
— 47-летний водитель Mitsubishi Airtrek двигался со стороны Новосибирска в село Криводановка. По предварительной информации, на 8-м км трассы при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania под управлением 32-летнего мужчины, который двигался в направлении города Новосибирска, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир в тяжелом состоянии медиками был доставлен в больницу.
В Колыванском районе днем 26 июня произошло смертельное ДТП. Nissan вылетел в кювет и провалился в земляной ров.