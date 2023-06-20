Смертельное ДТП на трассе в Новосибирской области: ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся

В Куйбышевском районе днем,
— Женщина за рулем автомобиля ВАЗ ехала по дороге Н-1425 Куйбышев — Кондусла в сторону поселка Кондусла. По предварительной информации, в 16:20 на
В результате аварии погибла женщина-водитель, мужчина-пассажир получил травмы, его госпитализировали. Возраст и личность участников ДТП устанавливается. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции.
В районе города Обь в Новосибирском районе погиб девятиклассник. Он съехал на мопеде с дороги и перевернулся.