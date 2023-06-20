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Тема дняСмертельное ДТП на трассе в Новосибирской области
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Смертельное ДТП на трассе в Новосибирской области: ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся

Возраст и личность участников ДТП устанавливается

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Авария произошла на дороге Куйбышев — Кондусла

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В Куйбышевском районе днем, 20 июня, произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, в аварии произошла на трассе Куйбышев — Кондусла.

— Женщина за рулем автомобиля ВАЗ ехала по дороге Н-1425 Куйбышев — Кондусла в сторону поселка Кондусла. По предварительной информации, в 16:20 на 7-м километре не справилась с управлением, вылетела с дороги и перевернулась, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погибла женщина-водитель, мужчина-пассажир получил травмы, его госпитализировали. Возраст и личность участников ДТП устанавливается. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции.

В районе города Обь в Новосибирском районе погиб девятиклассник. Он съехал на мопеде с дороги и перевернулся.

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