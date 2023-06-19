Смертельное ДТП под Новосибирском: девятиклассник на мопеде вылетел с дороги и перевернулся

В районе города Обь в Новосибирском районе погиб девятиклассник. Он съехал на мопеде с дороги и перевернулся.
Об этом 19 июня на заседании правительства региона рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области:
— 17 июня, управляя мопедом, несовершеннолетний двигался по дороге со стороны станции Аэрофлот в сторону станции Павино. Совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний, учащийся
Всего за прошлую неделю в ДТП пострадали пять детей.
Накануне НГС писал о том, что в рабочем поселке Кольцово автомобилист сбил мопедиста. Момент аварии попал на видео.