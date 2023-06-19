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Смертельное ДТП под Новосибирском: девятиклассник на мопеде вылетел с дороги и перевернулся

Авария произошла в районе города Обь

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Подробности аварии рассказали в полиции

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В районе города Обь в Новосибирском районе погиб девятиклассник. Он съехал на мопеде с дороги и перевернулся.

Об этом 19 июня на заседании правительства региона рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области:

— 17 июня, управляя мопедом, несовершеннолетний двигался по дороге со стороны станции Аэрофлот в сторону станции Павино. Совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний, учащийся 9-го класса, погиб на месте.

Всего за прошлую неделю в ДТП пострадали пять детей.

Накануне НГС писал о том, что в рабочем поселке Кольцово автомобилист сбил мопедиста. Момент аварии попал на видео.

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