«Помещение сильно пострадало»: в новосибирской аптеке загорелся склад с медикаментами

В Новосибирске утром, 28 июня, произошел пожар в одном из филиалов аптеки «Фармокопейка». Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».



Очевидцы рассказали в сообществе, что пожар начался примерно в 7 утра. По их словам, помещение пострадало сильно, а вот среди людей, к счастью, никто не пострадал.

