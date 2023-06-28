«Помещение сильно пострадало»: в новосибирской аптеке загорелся склад с медикаментами

В Новосибирске утром, 28 июня, произошел пожар в одном из филиалов аптеки «Фармокопейка». Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы рассказали в сообществе, что пожар начался примерно в 7 утра. По их словам, помещение пострадало сильно, а вот среди людей, к счастью, никто не пострадал.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.
— Улица Бориса Богаткова. Помещение аптеки. Горели в складском помещении стеллажи с медикаментами на площади 6м2, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.
В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило в 06:50. В 07:18 удалось ликвидировать открытое горение. Пожар тушили 4 единицы техники и 11 сотрудников МЧС.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске перекрыли улицу из-за пожара. Из частного дома, где произошло возгорание, вынесли газовый баллон.