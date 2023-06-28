Рядом с Ипподромской перекрыли улицу из-за пожара - собралась пробка

В Новосибирске утром 28 июня произошел пожар в центре города. Загорелся частный дом на улице Островского. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
— В 7:23 поступило сообщение о пожаре на улице Островского. Через 5 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. На месте было открытое горение частного жилого дома, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, на месте пожара была угроза распространения огня на соседние здания, так как постройка очень плотная. Выезд с улицы Островского на Ипподромскую перекрыли. На месте работает служба пожаротушения, ликвидирует и минимизирует возгорание. Из дома пожарные вытащили газовый баллон.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске напротив здания цирка скопились пожарные машины. Из здания заметили дым.