freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дняСмертельное ДТП в Новосибирской области
Все новости
Все новости

Рядом с Ипподромской перекрыли улицу из-за пожара - собралась пробка

На месте работают сотрудники МЧС

1 410

Пламя могло перекинуться на соседние участки

Поделиться

В Новосибирске утром 28 июня произошел пожар в центре города. Загорелся частный дом на улице Островского. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

— В 7:23 поступило сообщение о пожаре на улице Островского. Через 5 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. На месте было открытое горение частного жилого дома, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пробка собирается в сторону Ипподромской

Пробка собирается в сторону Ипподромской

Поделиться

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, на месте пожара была угроза распространения огня на соседние здания, так как постройка очень плотная. Выезд с улицы Островского на Ипподромскую перекрыли. На месте работает служба пожаротушения, ликвидирует и минимизирует возгорание. Из дома пожарные вытащили газовый баллон.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске напротив здания цирка скопились пожарные машины. Из здания заметили дым.

По теме

ПожарОгоньНовосибирскМЧСГазовый баллон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter