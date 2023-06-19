«От удара у ребенка слетела обувь»: сибирячка заявила, что ее сын разбился во время катания на картинге

Жительница Новосибирска заявила, что ее сын получил переломы во время катания на картинге в компании «К54».



Женщина под именем Lida Kuntsman оставила отзыв на сервисе «Фламп», сопроводив его документами и фотографиями. Инцидент, по словам Лидии, произошел 16 июня в филиале, расположенном на Мичурина.