«От удара у ребенка слетела обувь»: сибирячка заявила, что ее сын разбился во время катания на картинге

Жительница Новосибирска заявила, что ее сын получил переломы во время катания на картинге в компании «К54».
Женщина под именем Lida Kuntsman оставила отзыв на сервисе «Фламп», сопроводив его документами и фотографиями. Инцидент, по словам Лидии, произошел 16 июня в филиале, расположенном на Мичурина.
Сибирячка заявила в отзыве, что перед поездкой ребенку не выдали защитный костюм, не проверили машину при запуске и не оказали ему первую помощь после происшествия.
— При запуске машины ребенок начал набирать максимальную скорость. Машина летела как бешеная. Ребенок врезался в колеса. А за колесами стояли плиты. Мы побежали к ребенку. Со слов сотрудника, заела педаль газа. От удара у ребенка слетела обувь. Крики, слезы. Это был тихий ужас. Ребенок не мог встать на ноги, — написала Lida Kuntsman.
Родители вызвали такси и поехали в детскую больницу. Там у мальчика обнаружили перелом грудины и ушиб мягких тканей. Женщина выложила на «Флампе» подтверждающую диагноз справку.
— Ребенок сутки не мог в себя прийти. У сотрудника данной организации я взяла номер директора. И отправила ей наше заключение. Не хотелось раздувать скандал. Хотелось решить вопрос на месте, — заключила мама ребенка.
Мать ребенка во время общения с корреспондентом НГС сообщила, что собирается идти в полицию завтра. При этом в МВД сообщение об инциденте уже поступило из больницы.
— Поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего с травмой, предположительно полученной на территории одного из учреждений Центрального района. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе МВД.
Как добавили в полиции, после лечения ребенку дадут направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
В компании «К54» отказались комментировать ситуацию во время разговора с корреспондентом НГС.
В начале июня в Центральном парке Новосибирска два ребенка получили травмы, катаясь на карусели. После этого в городе проверили детские аттракционы, некоторые закрыли, а мэру вынесли представление от прокуратуры.