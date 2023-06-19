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В Новосибирске нашли опасные детские аттракционы — за это мэру внесли представление прокуратуры

Проверку провели после инцидента в Центральном парке

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Ранее на аттракционе пострадали две школьницы

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Прокуратура нашла нарушения в работе аттракционов в Новосибирске. Сломанные объекты для развлечений закрыли, а мэру города внесли представление.

В ведомстве установили, что владельцы нескольких аттракционов используют старую технику, в том числе с техническими неисправностями. Возле аттракционов нет информации о правилах пользования, измерительных средств веса и роста.

— Зачастую при предоставлении развлекательных услуг на местах отсутствовали основные правила по их обслуживанию, не имелось средств для оказания первой медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре региона.

Аттракционы с нарушениями закрыли. Те, на которых не было информации о правилах пользования техникой, измерительных приборов и средств оказания медицинской помощи, открыли после устранения нарушений. Проверки продолжают в районах области.

— Внесено представление мэру, в котором поставлен вопрос о расторжении договоров аренды с владельцами аттракционов, эксплуатация которых может повлечь травматизм, о проведении инвентаризации и замене техники на новую, — отметили в ведомстве.

8 июня в Центральном парке девочки 9 и 11 лет катались на аттракционе «Галактика». Карусель резко и экстренно затормозила, дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, а прокуратура начала проверку всех аттракционов. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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