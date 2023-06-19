В Новосибирске нашли опасные детские аттракционы — за это мэру внесли представление прокуратуры

Прокуратура нашла нарушения в работе аттракционов в Новосибирске. Сломанные объекты для развлечений закрыли, а мэру города внесли представление.
В ведомстве установили, что владельцы нескольких аттракционов используют старую технику, в том числе с техническими неисправностями. Возле аттракционов нет информации о правилах пользования, измерительных средств веса и роста.
— Зачастую при предоставлении развлекательных услуг на местах отсутствовали основные правила по их обслуживанию, не имелось средств для оказания первой медицинской помощи, — сообщили в прокуратуре региона.
Аттракционы с нарушениями закрыли. Те, на которых не было информации о правилах пользования техникой, измерительных приборов и средств оказания медицинской помощи, открыли после устранения нарушений. Проверки продолжают в районах области.
— Внесено представление мэру, в котором поставлен вопрос о расторжении договоров аренды с владельцами аттракционов, эксплуатация которых может повлечь травматизм, о проведении инвентаризации и замене техники на новую, — отметили в ведомстве.
8 июня в Центральном парке девочки 9 и 11 лет катались на аттракционе «Галактика». Карусель резко и экстренно затормозила, дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, а прокуратура начала проверку всех аттракционов. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (