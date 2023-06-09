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Аттракцион затормозил резко и экстренно: возбуждено дело из-за травм девочек на карусели в Новосибирске

Дети неудачно прокатались на «американских горках» в Центральном парке

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Сейчас карусель не работает

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В Новосибирске следователи завели уголовное дело из-за травм, которые получили на карусели две девочки. Все произошло в Центральном парке 8 июня. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.

— По сообщению о ненадлежащем оказании услуг коммерческой организацией следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в ведомстве.

Известно, что вечером 8 июня в Центральном парке девочки в возрасте 9 и 11 лет катались на аттракционе. Карусель резко и экстренно затормозила, а дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, с которыми попали в медучреждение. Там им оказали необходимую помощь. Ранее собственные источники сообщили НГС, что у девочек диагностировали ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины.

Следователи изучат обстоятельства случившегося и дадут юридическую оценку действиям лиц, которые оказывают в парке развлекательные услуги. Сейчас они собирают доказательства.

Ранее НГС писал, что 11-летний мальчик в Новосибирской области разбился на мопеде, упав в кювет. Он получил травмы головы и ушибся.

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