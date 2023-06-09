Аттракцион затормозил резко и экстренно: возбуждено дело из-за травм девочек на карусели в Новосибирске

В Новосибирске следователи завели уголовное дело из-за травм, которые получили на карусели две девочки. Все произошло в Центральном парке 8 июня. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.
— По сообщению о ненадлежащем оказании услуг коммерческой организацией следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в ведомстве.
Известно, что вечером 8 июня в Центральном парке девочки в возрасте 9 и 11 лет катались на аттракционе. Карусель резко и экстренно затормозила, а дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, с которыми попали в медучреждение. Там им оказали необходимую помощь. Ранее собственные источники сообщили НГС, что у девочек диагностировали ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины.
Следователи изучат обстоятельства случившегося и дадут юридическую оценку действиям лиц, которые оказывают в парке развлекательные услуги. Сейчас они собирают доказательства.
Ранее НГС писал, что