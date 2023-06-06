«У него тяжелая травма головы»: 11-летний мальчик на мопеде разбился в НСО

Мальчик на мопеде разбился в Маслянинском районе Новосибирской области. ДТП произошло вчера,
— 11-летний ребенок на мопеде «Альфа» ехал без мотошлема из села Мамонтово в село Елбань. В деревне Малая Томка не справился с управлением и опрокинулся в кювет, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирской области. — Получил тяжелую травму головы, ушиб.
Ребенка доставили в Черепановскую центральную районную больницу.
В ночь с 3 на 4 июня в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.