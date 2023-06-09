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В Новосибирске дети получили травмы на «американских горках» — карусель резко затормозила

Родители пострадавших вызвали скорую

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Аттракцион сейчас не работает

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В Центральном парке Новосибирска два ребенка получили травмы, катаясь на карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Прокуратура организовала проверку. Телесные повреждения дети получили 8 июня при резком торможении аттракциона «Галактика», — сообщили в ведомстве.

На место выезжал прокурор. Работу аттракциона приостановили. Сейчас в ведомстве проводят проверку.

Собственные анонимные источники НГС сообщили, что девочкам 7 и 11 лет. Сначала родители пострадавших вызвали скорую помощь.

Карусель резко затормозила

Карусель резко затормозила

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— Травмы получили девочки 2016 и 2011 годов рождения. Это случилось 8 июня примерно с 18:30 до 19:00. Они получили ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины, — сообщил собеседник корреспонденту НГС.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске школьница прыгала на батуте и сломала себе нос. Организаторы батутного центра сообщили, что это был несчастный случай.

НовосибирскАттракционПрокуратураПроверкаПарк
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