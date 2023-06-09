В Новосибирске дети получили травмы на «американских горках» — карусель резко затормозила

В Центральном парке Новосибирска два ребенка получили травмы, катаясь на карусели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Прокуратура организовала проверку. Телесные повреждения дети получили
На место выезжал прокурор. Работу аттракциона приостановили. Сейчас в ведомстве проводят проверку.
Собственные анонимные источники НГС сообщили, что девочкам 7 и 11 лет. Сначала родители пострадавших вызвали скорую помощь.
— Травмы получили девочки 2016 и 2011 годов рождения. Это случилось
Ранее НГС писал, что в Новосибирске школьница прыгала на батуте и сломала себе нос. Организаторы батутного центра сообщили, что это был несчастный случай.