12-летняя школьница сломала нос во время прыжков на батуте в спорткомплексе под Новосибирском

Полиция проводит проверку после ЧП в одном из спортивных комплексов поселка Краснообск Новосибирской области — во время прыжков на батуте
— 3 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в одном из спортивных комплексов в поселке Краснообск ребенок при использовании спортивного инвентаря получил повреждение носа. Данное сообщение было зарегистрировано. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Армада», где произошло ЧП, корреспонденту НГС пояснили, что это был несчастный случай.
— Ребенок был на тренировке, под присмотром. Мама при этом присутствовала. Медицинская помощь была оказана оперативно. Это несчастный случай, который может произойти в любом месте, — рассказала сотрудница спорткомплекса «Армада».
В мае 2019 года новосибирский бизнесмен заплатил полмиллиона за травму девочки на надувной горке. Ребенок сломал ногу, когда катался на аттракционе у ТЦ «Континент».