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12-летняя школьница сломала нос во время прыжков на батуте в спорткомплексе под Новосибирском

Полиция проводит проверку по факту инцидента

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<nobr class="_">12-летняя</nobr> девочка сломала нос, прыгая на батуте

12-летняя девочка сломала нос, прыгая на батуте

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Полиция проводит проверку после ЧП в одном из спортивных комплексов поселка Краснообск Новосибирской области — во время прыжков на батуте 12-летняя девочка сломала нос.

— 3 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в одном из спортивных комплексов в поселке Краснообск ребенок при использовании спортивного инвентаря получил повреждение носа. Данное сообщение было зарегистрировано. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Армада», где произошло ЧП, корреспонденту НГС пояснили, что это был несчастный случай.

— Ребенок был на тренировке, под присмотром. Мама при этом присутствовала. Медицинская помощь была оказана оперативно. Это несчастный случай, который может произойти в любом месте, — рассказала сотрудница спорткомплекса «Армада».

В мае 2019 года новосибирский бизнесмен заплатил полмиллиона за травму девочки на надувной горке. Ребенок сломал ногу, когда катался на аттракционе у ТЦ «Континент».

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