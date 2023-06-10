Все аттракционы Новосибирска проверяют после инцидента в Центральном парке

Прокуратура проверяет все аттракционы Новосибирска по поручению прокурора Новосибирской области. Оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, о допуске аттракционов и персонала к работе.
— В ходе проверочных мероприятий в одном из парков уже выявлены нарушения, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
8 июня в Центральном парке девочки в возрасте 9 и 11 лет катались на аттракционе «Галактика». Карусель резко и экстренно затормозила, а дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, этот инцидент и вызвал внеплановую проверку прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (