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Все аттракционы Новосибирска проверяют после инцидента в Центральном парке

Ранее дети получили травмы из-за резкого торможения на американских горках

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Рейд по аттракционам выявил нарушения требований безопасности

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Прокуратура проверяет все аттракционы Новосибирска по поручению прокурора Новосибирской области. Оценивается техническое состояние аттракционов, наличие документов об эксплуатации, о допуске аттракционов и персонала к работе.

— В ходе проверочных мероприятий в одном из парков уже выявлены нарушения, в связи с чем прокурором района владельцу аттракциона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

8 июня в Центральном парке девочки в возрасте 9 и 11 лет катались на аттракционе «Галактика». Карусель резко и экстренно затормозила, а дети ударились об нее. Школьницы получили травмы, этот инцидент и вызвал внеплановую проверку прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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