«Уютно разместился в сенях»: огромный валун попал в дом во время камнепада в Республике Алтай

В Республике Алтай произошел камнепад. Один из булыжников попал прямо в летнюю стоянку. Видео последствия опубликовали в группе «Mash Siberia | Мэш Сибирь» во «ВКонтакте».
— Было громко и эффектно. Разноцветный валун скатился с гор, перепрыгнул через постройки и уютно разместился в сенях. По пути никого не задел, пострадали только двери и пол, — говорится в посте.
В пресс-службе МЧС по Республике Алтай пояснили, что по данному инциденту в ведомство обращений не было.
Ранее на Алтае вырос уровень воды в реках, из-за этого началось подтопление жилых домов в некоторых районах.