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Тема дняКамнепад в Республике Алтай – видео
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«Уютно разместился в сенях»: огромный валун попал в дом во время камнепада в Республике Алтай

По словам очевидцев, во время ЧП никто не пострадал

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По данному инциденту в МЧС обращений не поступало

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В Республике Алтай произошел камнепад. Один из булыжников попал прямо в летнюю стоянку. Видео последствия опубликовали в группе «Mash Siberia | Мэш Сибирь» во «ВКонтакте».

— Было громко и эффектно. Разноцветный валун скатился с гор, перепрыгнул через постройки и уютно разместился в сенях. По пути никого не задел, пострадали только двери и пол, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia

В пресс-службе МЧС по Республике Алтай пояснили, что по данному инциденту в ведомство обращений не было.

Ранее на Алтае вырос уровень воды в реках, из-за этого началось подтопление жилых домов в некоторых районах.

Республика АлтайКамнепадЧП
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