Как топит горный Алтай — видео, где заливает домики и дороги

На Алтае вырос уровень воды в реках, из-за этого началось подтопление жилых домов в некоторых районах. Туристы стали свидетелями подтопления достопримечательностей, например Марса — так называют горный массив в Кош-Агачском районе.
Есть участки трассы, где довольно сложно проехать. В этом видео смотрите, как выглядят затопленные базы отдыха и затопленный местами Чуйский тракт.
— Сегодня, 12 июня, вот что творится у нас на базе, — сообщает очевидец и показывает, как вода скрывает домики. — Пытаются спасти кто что может.
В этом видео мы кратко объясняем, что происходит на Алтае. Затопило даже электростанцию, под угрозой оказался мост. Причины наводнения объясняют тем, что из-за аномальной жары снег на вершинах гор начал быстро таять. Уровень воды поднялся в реках Чулышман, Каракудюр, Башкаус.
Десятки жителей республики пришлось поселить в школе, так как в их домах пока вода. В одно из сёл 13 июня приехали спасатели, в МЧС сообщают, что отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов пока нет.