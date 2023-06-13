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Как топит горный Алтай — видео, где заливает домики и дороги

В некоторых районах базы отдыха уходят под воду

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Из-за жары снег на вершинах гор начал быстро таять

Видео: NGS.RU

На Алтае вырос уровень воды в реках, из-за этого началось подтопление жилых домов в некоторых районах. Туристы стали свидетелями подтопления достопримечательностей, например Марса — так называют горный массив в Кош-Агачском районе.

Есть участки трассы, где довольно сложно проехать. В этом видео смотрите, как выглядят затопленные базы отдыха и затопленный местами Чуйский тракт.

— Сегодня, 12 июня, вот что творится у нас на базе, — сообщает очевидец и показывает, как вода скрывает домики. — Пытаются спасти кто что может.

В этом видео мы кратко объясняем, что происходит на Алтае. Затопило даже электростанцию, под угрозой оказался мост. Причины наводнения объясняют тем, что из-за аномальной жары снег на вершинах гор начал быстро таять. Уровень воды поднялся в реках Чулышман, Каракудюр, Башкаус.

Десятки жителей республики пришлось поселить в школе, так как в их домах пока вода. В одно из сёл 13 июня приехали спасатели, в МЧС сообщают, что отрезанных от транспортного сообщения населенных пунктов пока нет.

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