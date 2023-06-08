Chevrolet перевернулся на Пермитина: ставить автомобиль на колеса помогли очевидцы — фото

Вчера вечером, 7 июня, в Новосибирске автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на поребрик и перевернулся на улице Пермитина. Вернуть машину в исходное положение помогли спасатели МАСС и очевидцы аварии.
— Оперативно прибывший на место происшествия экипаж спасателей деблокировал из автомобиля водителя, мужчину 1978 года рождения. Пострадавший мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.
После этого МАСС вместе со свидетелями аварии перевернули автомобиль на колеса.
Ночью с 22 на 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.