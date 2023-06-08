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Chevrolet перевернулся на Пермитина: ставить автомобиль на колеса помогли очевидцы — фото

Перед аварией машина выкатилась за поребрик

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Водитель авто выжил

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Вчера вечером, 7 июня, в Новосибирске автомобиль Chevrolet Lacetti наехал на поребрик и перевернулся на улице Пермитина. Вернуть машину в исходное положение помогли спасатели МАСС и очевидцы аварии.

— Оперативно прибывший на место происшествия экипаж спасателей деблокировал из автомобиля водителя, мужчину 1978 года рождения. Пострадавший мужчина был передан бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели.

После этого МАСС вместе со свидетелями аварии перевернули автомобиль на колеса.

Авария произошла вечером 7 июня

Авария произошла вечером 7 июня

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Спасатели МЧС обеспечили пожарную безопасность

Спасатели МЧС обеспечили пожарную безопасность

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Ночью с 22 на 23 мая на пересечении улиц Кирова и Восход произошло ДТП. Ехавший по встречной полосе автомобиль врезался в KIA Rio, в результате чего последний перевернулся.

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