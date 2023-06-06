Таксист с разбитой головой шел по обочине на Выборной: возле его машины нашли сломанную отвертку и лужу крови

В Новосибирске бойцы ГБР спасли окровавленного таксиста, который несколько километров шел с разбитой головой на Выборной. Об инциденте сообщили в пресс-службе агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
Вчера, 5 июня около 21:00 охранник компании в Октябрьском районе сообщил, видит неподалеку от поста автомобиль такси Uber с открытой дверцей и лежащим на земле человеком. Когда бойцы прибыли на место, то мужчины уже не было. Машина стояла открытой.
— Проследовав по улице Выборной на три-четыре километра дальше, они увидели окровавленного мужчину, шедшего в сторону города по обочине дороги. Удалось выяснить, что раненого зовут Сергей, у него разбита голова, и он абсолютно не помнит, при каких обстоятельствах получил травму. Сообщив эту информацию, мужчина потерял сознание, упал и забился в судорогах, — объяснили в пресс-службе агентства безопасности «ГВАРДИЯ». — Гвардейцы аккуратно перевернули его на бок, укрыли от палящего солнца и вызвали скорую и полицию.
При медиках у мужчины повторился приступ, и ему потребовалась реанимация.
— Полицейские и сотрудники ГИБДД осмотрели транспортное средство — примерно в ста метрах от автомобиля была обнаружена сломанная отвертка и лужа крови, — добавили в компании.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.
НГС также обратился с запросом в пресс-службу такси.
В Новосибирске жители дома