Таксист с разбитой головой шел по обочине на Выборной: возле его машины нашли сломанную отвертку и лужу крови

— Проследовав по улице Выборной на три-четыре километра дальше, они увидели окровавленного мужчину, шедшего в сторону города по обочине дороги. Удалось выяснить, что раненого зовут Сергей, у него разбита голова, и он абсолютно не помнит, при каких обстоятельствах получил травму. Сообщив эту информацию, мужчина потерял сознание, упал и забился в судорогах, — объяснили в пресс-службе агентства безопасности «ГВАРДИЯ». — Гвардейцы аккуратно перевернули его на бок, укрыли от палящего солнца и вызвали скорую и полицию.