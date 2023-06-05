«Измазал машину в крови»: неадекватный новосибирец разбил стекло у соседского Infiniti

— Я на всякий случай посмотрела камеры наблюдения, которые установлены у нас в подъезде, и выяснилось, что это человек. Показали запись председателю. Оказалось, что мужчина живет через подъезд, а в нашем живёт его мама. Ночью он возвращался к себе домой, — пояснила Ольга.

