«Измазал машину в крови»: неадекватный новосибирец разбил стекло у соседского Infiniti

В Новосибирске жители дома №50 по улице Обская в Октябрьском районе пожаловались в полицию на неадекватного соседа. По их словам, ночью он кулаком разбил стекло у их кроссовера Infiniti.
Читательница НГС Ольга (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что авто её семьи повредили в ночь на 4 июня. Супругов не было дома, о том, что у Infiniti разбито заднее стекло, семье сообщили соседи. Поначалу супруги подумали, что в кроссовер прилетел камень или что-то упало с балкона верхнего этажа.
— Я на всякий случай посмотрела камеры наблюдения, которые установлены у нас в подъезде, и выяснилось, что это человек. Показали запись председателю. Оказалось, что мужчина живет через подъезд, а в нашем живёт его мама. Ночью он возвращался к себе домой, — пояснила Ольга.
На записи с камер наблюдения, что мужчина ведёт себя неадекватно: выходя из лифта, он плюёт на доску объявлений, пинает стены, а на улице, увидев кроссовер, с силой бьёт кулаком по заднему стеклу.
— Он разбил стекло кулаком, порезал руку, потом попытался разбить лобовое стекло у другого автомобиля. Измазал машину в крови и ушёл, — подчеркнула Ольга.
Она добавила, что на дебошира написали заявление в полицию. В ближайшее время супруг женщины планирует «выяснить с ним отношения» по поводу компенсации.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что приняли заявление по факту инцидента. Проводится проверка.
В прошлом году жителей дома на улице Кошурникова терроризировал мужчина, который разгуливал ночью с саблей, а днём стрелял с балкона из арбалета.