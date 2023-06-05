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«Измазал машину в крови»: неадекватный новосибирец разбил стекло у соседского Infiniti

Владельцы машины написали заявление в полицию

Причины, по которым мужчина разбил машину, не известна

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В Новосибирске жители дома №50 по улице Обская в Октябрьском районе пожаловались в полицию на неадекватного соседа. По их словам, ночью он кулаком разбил стекло у их кроссовера Infiniti.

Читательница НГС Ольга (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что авто её семьи повредили в ночь на 4 июня. Супругов не было дома, о том, что у Infiniti разбито заднее стекло, семье сообщили соседи. Поначалу супруги подумали, что в кроссовер прилетел камень или что-то упало с балкона верхнего этажа.

— Я на всякий случай посмотрела камеры наблюдения, которые установлены у нас в подъезде, и выяснилось, что это человек. Показали запись председателю. Оказалось, что мужчина живет через подъезд, а в нашем живёт его мама. Ночью он возвращался к себе домой, — пояснила Ольга.

На записи с камер наблюдения, что мужчина ведёт себя неадекватно: выходя из лифта, он плюёт на доску объявлений, пинает стены, а на улице, увидев кроссовер, с силой бьёт кулаком по заднему стеклу.

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Видео: Читатель НГС

— Он разбил стекло кулаком, порезал руку, потом попытался разбить лобовое стекло у другого автомобиля. Измазал машину в крови и ушёл, — подчеркнула Ольга.

Она добавила, что на дебошира написали заявление в полицию. В ближайшее время супруг женщины планирует «выяснить с ним отношения» по поводу компенсации.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что приняли заявление по факту инцидента. Проводится проверка.

В прошлом году жителей дома на улице Кошурникова терроризировал мужчина, который разгуливал ночью с саблей, а днём стрелял с балкона из арбалета.

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ДебоширРазбил машинуНовосибирскПолиция
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