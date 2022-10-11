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«Говорит, что десантник, собирается на Украину»: новосибирец с саблей держит в страхе жителей двора

Соседи полагают, что мужчина ночью разбивает чужие автомобили

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Соседи пожаловались на мужчину в полицию

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Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на соседа, который, по ее мнению, портит автомобили во дворе дома. Мужчина выходит на дело в основном по ночам, вооружившись саблей. Люди боятся выходить на улицу в темное время суток, некоторые вооружаются газовыми баллончиками.

Кристина в беседе с журналистом НГС рассказала, что познакомилась с опасным соседом 1 октября. В тот день она купила автомобиль Mazda3, припарковала его во дворе дома № 27 по улице Кошурникова. В тот момент, когда машину осматривал супруг женщины, к нему подошел неизвестный мужчина и заявил, что сейчас будет драка.

— Скорее всего, ему не понравилось, что на парковке появился новый автомобиль. Он подошел явно в нетрезвом состоянии, на руке намотан армейский ремень с огромной бляхой. Выходи, говорит, я тебя буду бить, — рассказала Кристина.

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До рукоприкладства дело не дошло. Спустя 10–15 минут напряженного общения мужчину удалось убедить, что автомобиль принадлежит местной жительнице. Агрессор ретировался. Утром 3 декабря, по словам Кристины, она обнаружила на машине повреждения: разбито лобовое стекло, повреждена стойка водительской двери.

— Во дворе валялись детские игрушки, разбитые стекла. Соседка сказала, что ночью этот персонаж буянил, на своем балконе окно разбил. Вызвали полицию, он, мол, кинулся на полицейских. Один из них достал пистолет, так сосед забежал в квартиру и заперся. На этом вроде всё кончилось, — отметила женщина.

Кристине удалось достать записи с камер домофонов. На видео показано, как во двор выходит мужчина, вооруженный саблей, он подходит к автомобилю женщины и с размаху ударяет по нему. Без труда опознав в злоумышленнике соседа, Кристина написала заявление в полицию. Правоохранители попытались взять пояснение у предполагаемого виновника, но его не оказалось дома или он просто не открыл дверь, подчеркнула женщина.

— После того как он узнал о заявлении, он сказал мне, что теперь от него не стоит ждать ничего хорошего. В ночь на 9 октября на машине моего мужа были разбиты два стекла: лобовое и боковое с водительской стороны. Полагаю, это его рук дело. Мы написали второе заявление в полицию, — добавила Кристина.

По ее словам, жители хорошо знают, что у соседа периодически случаются подобные «загулы», но повреждение чужого имущества случилось впервые.

— Мужчина в порыве гнева кричит о том, что он десантник, что в скором времени собирается ехать на Украину. Мы с соседками опасаемся выходить на улицу по вечерам. Я уже вооружилась газовым баллончиком, — говорит Кристина.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Весной мы рассказывали о жителе дома на проспекте Дзержинского, который на протяжении нескольких лет портил автомобили соседей. За два года полицейские написали пять отказов в возбуждении уголовного дела. После публикации на НГС мужчину передали врачам.

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