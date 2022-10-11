«Говорит, что десантник, собирается на Украину»: новосибирец с саблей держит в страхе жителей двора

Жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на соседа, который, по ее мнению, портит автомобили во дворе дома. Мужчина выходит на дело в основном по ночам, вооружившись саблей. Люди боятся выходить на улицу в темное время суток, некоторые вооружаются газовыми баллончиками.



Кристина в беседе с журналистом НГС рассказала, что познакомилась с опасным соседом 1 октября . В тот день она купила автомобиль Mazda3, припарковала его во дворе дома № 27 по улице Кошурникова. В тот момент, когда машину осматривал супруг женщины, к нему подошел неизвестный мужчина и заявил, что сейчас будет драка.

