«Показал средний палец, плюнул и ушел». Новосибирец годами ломает машины соседей, и ему за это ничего

Новосибирец Евгений из пятиэтажного дома на Дзержинского, 71 увлекается выкидыванием вещей из окна, в том числе прямо на машины соседей. Разбитые лобовые стёкла стали уже привычными для местных жителей. Сотрудники полиции на вызовы приезжают, стучат в дверь нарушителя, но не дождавшись ответа, уезжают. По пяти заявлениям за последние два года не было возбуждено ни одного дела. Соседи сами чинят машины и просят детей не ходить под окнами. Жители дома также жалуются, что Евгений угрожает им ножом и однажды залил соседей так, что им отключили воду на несколько дней. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала в доме на проспекте Дзержинского, 71, из окна которого постоянно выкидывают вещи, поговорила с соседями и юристом.
Машину проткнули плиткой
Первое, что замечаешь, подходя к дому на Дзержинского, 71, — он ухоженный. Как объяснил местный житель Андрей Таракановский, в прошлом году в доме делали капитальный ремонт. Оказавшись ближе, я замечаю те самые детали, ради которых мы и приехали. На парковке лежит разбитая кружка, которая поцарапала машину. На газоне — труба, которой пару дней назад разбили стекло другого автомобиля. А недалеко стоит бежевый Volkswagen, у которого несколько пробоин в крыше и капоте.
Как рассказал Стас Пусков, владелец Volkswagen, плитку на машину ему 18 апреля кинул сосед Евгений.
— Я просыпаюсь, мне звонит старшая по дому: «Спускайтесь, ваш автомобиль поврежден». Я подумал, что, мало ли, может, зацепил кто-то. Спускаюсь, а у меня на ней лежит плитка кафельная, еще что-то. И острыми кусками пробита крыша и капот. И фара разбита, — вспоминает Стас.
Стас вызвал полицию. Как он рассказал, приехали трое, постучали — и уехали. Такая схема уже знакома жителям проспекта Дзержинского, 71.
Другой житель дома Андрей Таракановский, у которого в марте этого года пострадал автомобиль, решил 18 апреля вызвать скорую помощь.
— Все обходят стороной, боятся. Полиция 18 апреля приехала, постучала в дверь и уехала. Потом после них приехала скорая — я вызвал психиатричку. Скорая приехала. Врачи сказали, что тоже ничего сделать не могут, — поделился Андрей Таракановский.
По словам Андрея, дворника, который разгребал кучу снега, опросили как свидетеля. Вызов полиции на соседа никак не повлиял. Когда мы приехали на следующий день во двор, оказалось, что ночью сосед выкинул кружку, которая разбилась и поцарапала машину.
Приехали, постучали, уехали
О соседе Евгении заезжающих в дом предупреждают заранее. Да и тех, кто просто хочет припарковаться, предупреждают. В итоге чаще всего на придомовой парковке на Дзержинского, 71 напротив опасного окна — пустота.
— Я живу тут меньше года, учитывая, что переехал сюда, познакомился со старшей и со всем остальным. Это уже долго продолжается. Когда я сюда приехал, мне старшая сказала, что машины здесь не надо ставить: «У нас тут типа буйный есть, он на машины всё сбрасывает», — объяснил Андрей.
Сколько всего было случаев падения вещей на машины, Андрей сосчитать не может. Некоторые не обращаются в полицию и просто тихо чинят. Но во время нашего разговора мужчина вспоминает всё больше деталей и историй.
— Недавно он на нас в окно посмотрел, показал нам средний палец, плюнул и ушел. Мы боимся. Дети на великах катаются по кругу, а мы на лавочке сидим. Говорим им, чтобы объезжали. И в прошлый раз соседка, которая в другом подъезде живет, рассказала, что женщина вела утром ребенка и рядом с ними грохнулась банка с краской. Залила всё вокруг: машину и прохожих, — поделился Андрей.
Андрей Таракановский рассказал о еще трех случаях, когда пострадали машины. Одна из них была не местной. Как предположил житель дома, это был посетитель поликлиники.
— Он и на внешнюю сторону выбрасывает вещи. Причем выкидывает всё, что под руку попадет. В прошлый раз в ту сторону выкидывал какой-то пакет, посуду, доски. А там вообще основной тротуар. Вчера плитка, сегодня кружка, то какие-то горшки. У нас самая главная проблема, что мы не можем никак выйти на того, кто за ним стоит, — сетует Андрей.
Другого местного жителя мы встречаем уже перед отъездом. Он тоже попросил не упоминать своего имени, но рассказал, что лобовое стекло на его машине Евгений разбил дважды.
— Я два раза лобовое менял. Первый раз я заявление не написал, а второй раз мне обидно стало, и я пошел. Это осенью было: сентябрь и октябрь. Первый раз потратил 18 тысяч. А второй раз лобовое поменял и не делал ничего. У меня экспертиза, я потратил столько денег, и никаких результатов, — поделился сосед и показал фотографию. На ней видно, что лобовое стекло было пробито банкой с краской.
«Прямо по потолку ручей течет»
Жители на Дзержинского, 71 охотно рассказывают про свои злоключения, когда понимают, что мы журналисты. Например, женщина, которая встретила нас в подъезде и поняла, что мы журналисты, громко говорит: «Вы про него напишите, мы тут неделю без воды сидели».
Андрей Таракановский пояснил, что два месяца назад и правда произошла такая история:
— Он залил соседей снизу. Пришли ЖЭКовцы — он перестает воду лить. Соседка, которая под ним живет, вызывает старшую, она приходит, а там прямо по потолку ручей течет. В итоге пришла ЖЭК по обращению жильцов, отрезали подъезд от воды. Наверное, почти на неделю или на полторы. Это было полтора месяца назад, — поведал нам местный житель.
Старшая по дому на Дзержинского, 71 попросила не упоминать ее имя, но рассказала, что обращалась в полицию из-за отключенной воды.
— Я писала от своего имени, так как уполномочена. Жители подписались. В квартиру он не пускал. Сказал, что сам устранил неисправности, но мы в итоге без воды сидели, — рассказала старшая по дому.
Стас Пусков, владелец пострадавшего автомобиля Volkswagen, считает, что действовать соседям надо через суд. Сейчас в коллективном письме для администрации он и Андрей Таракановский собрали около 30 подписей.
— Страшно, что люди ходят, дети тут гуляют. Машину-то починим. И тут, скорее всего, не про человека. Больной человек — бывает. Ключевой вопрос, что надзорные органы не выполняют свои обязанности, — рассуждает Стас.
Некоторые слова соседей подтвердить корреспонденты НГС не могут. Но фигура загадочного Евгения становится все более угрожающей: его обвиняют в том, что он угрожал ножом, ломал двери соседям и многое другое. Про угрозы ножом нам рассказали несколько соседей, в том числе молодой человек, попросивший не называть его имя:
— Когда лет мне 17–18 было, я пару раз получил от него по голове. Потом, когда он на мать один раз «рыкнулся», я сказал, что ноги ему оторву, и он остепенился. Он как-то бегал за дворником, как-то и машины корябал, — вспоминает парень, который живет здесь долгое время.
Он проводит нас в подъезд, где живет Евгений, и показывает на вырванные ручки окон, поломанные почтовые ящики. Говорит, что это сделал сосед. Мы с Андреем и Стасом пытаемся проделать тот же путь, что и полиция. Подходим к двери Евгения, стучим. Андрей прикрывает глазок. Стучим еще, нам никто не отвечает, и мы уходим.
Что рассказали в администрации и полиции?
В пресс-службе мэрии Новосибирска в первую очередь развеяли слух, который ходит между соседей, что Евгений недееспособен и у него есть опекун. Как пояснили в отделе опеки и попечительства администрации Дзержинского района, житель Дзержинского, 71 на учете не состоит. После коллективного обращения жителей дома в администрацию района специалисты выехали на место, но в квартиру попасть не смогли.
Работники администрации поговорили с соседкой, которая рассказала им ту же информацию, что и нам. Сосед дверь открывает редко, ведет себя неадекватно, угрожает соседям, выбрасывает из окон тяжелые предметы, затапливает соседей, проживающих снизу, ведет замкнутый образ жизни.
— Специалистами администрации Дзержинского района о данном гражданине направлена информация в отдел полиции
В МВД уточнили, что за последние два года в полицию по поводу повреждения автомобилей обращались пять раз. По обращениям 8 декабря 2021 года и 16 марта 2022 года отказали в возбуждении дела. Евгения хотели обвинить по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полицейские при отказе ссылаются на пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть на «отсутствие события преступления». Такое же решение, поясняют в пресс-службе, принято по заявлениям, которые поступили 18 и 28 марта 2022 года.
Постановления с отказами сейчас направлены в надзорный орган для проверки законности и обоснованности. По заявлению, которое поступило 19 марта 2022 года, сейчас проводится проверка.
Полицейские установили, кто именно кидает вещи на машины, и, по их словам, регулярно проводят профилактические беседы.
— В соответствии с УПК РФ, в случае наличия оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина будут приняты предусмотренные меры, — подвели итог в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
«Так полиция и на убийство выезжать не будет»
Новосибирский юрист Константин Зиновьев посоветовал жильцам продолжать писать в полицию и надзорные органы.
— Так полиция и на убийство выезжать не будет. «Нам преступник не открывает дверь, и мы поехали обратно» — это очень странная отговорка. Поэтому, конечно, нужно обращаться в вышестоящие органы, в прокуратуру и в областное управление, — рассуждает Константин Зиновьев.
Юрист подтвердил, что стоит обратиться и в психоневрологические диспансеры.
— Нужно обратиться к медицинским властям. Также можно обратиться к опеке, поскольку вопросы, связанные с недееспособностью граждан, находятся в их функции. И точно так же обратиться в прокуратуру. Возможно, его действия представляют потенциальную опасность для окружающих, и он сам не контролирует себя и для него это может быть опасно, — подчеркнул Константин Зиновьев.
По законодательству РФ, как напомнил Константин Зиновьев, выселить соседа невозможно, если он владеет квартирой.
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