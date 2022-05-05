«Показал средний палец, плюнул и ушел». Новосибирец годами ломает машины соседей, и ему за это ничего

Машину проткнули плиткой

Первое, что замечаешь, подходя к дому на Дзержинского, 71, — он ухоженный. Как объяснил местный житель Андрей Таракановский, в прошлом году в доме делали капитальный ремонт. Оказавшись ближе, я замечаю те самые детали, ради которых мы и приехали. На парковке лежит разбитая кружка, которая поцарапала машину. На газоне — труба, которой пару дней назад разбили стекло другого автомобиля. А недалеко стоит бежевый Volkswagen, у которого несколько пробоин в крыше и капоте.



Как рассказал Стас Пусков, владелец Volkswagen, плитку на машину ему 18 апреля кинул сосед Евгений.



— Я просыпаюсь, мне звонит старшая по дому: «Спускайтесь, ваш автомобиль поврежден». Я подумал, что, мало ли, может, зацепил кто-то. Спускаюсь, а у меня на ней лежит плитка кафельная, еще что-то. И острыми кусками пробита крыша и капот. И фара разбита, — вспоминает Стас.

