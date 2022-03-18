Новосибирец выкинул с 5-го этажа вещи и разбил лобовое стекло машины

В ночь на 18 марта житель дома на проспекте Дзержинского, 71 начал выкидывать из окна 5-го этажа тяжелые вещи. Железной подставкой из-под елки новосибирец разбил лобовое стекло машины. Об этом сообщил другой местный житель.

— У меня сегодня ночью сработала сигнализация, но обнаружил я только утром на брелоке. Я ребенка увожу в школу, и примерно в 7 мы вышли из дома. У меня на крыше лежала разбитая банка стеклянная. Вокруг валялись разные предметы: вазы, горшки. Это не первый раз происходит. После того как я увез ребенка и вернулся, обнаружил своего соседа, на машину которого сбросили железную подставку старую из-под елки, — рассказал НГС новосибирец Андрей Таракановский.