Новосибирец выкинул с 5-го этажа вещи и разбил лобовое стекло машины

В ночь на 18 марта житель дома на проспекте Дзержинского, 71 начал выкидывать из окна
— У меня сегодня ночью сработала сигнализация, но обнаружил я только утром на брелоке. Я ребенка увожу в школу, и примерно в 7 мы вышли из дома. У меня на крыше лежала разбитая банка стеклянная. Вокруг валялись разные предметы: вазы, горшки. Это не первый раз происходит. После того как я увез ребенка и вернулся, обнаружил своего соседа, на машину которого сбросили железную подставку старую из-под елки, — рассказал НГС новосибирец Андрей Таракановский.
Он объяснил, что подставка повредила лобовое стекло автомобиля соседа и оставила вмятину.
— Мы живем через дорогу от отделения, и сосед пошел сразу писать заявление, я — чуть позже, — уточнил он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт повреждения одной машины:
— В районе 9 утра в полицию поступило сообщение по данному факту. Сообщалось о повреждении автомобиля. В настоящее время участковыми уполномоченными устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Утром 3 марта в Новосибирске из окна многоэтажного дома на Вокзальной магистрали, 3 выкинули мебель. Одно из кресел упало на пенсионерку, которая в этот момент выходила из подъезда. Она скончалась на месте.