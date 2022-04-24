«Пока я не скажу, убираться не начнут». Как студентка-айтишница живет в коммуналке в центре Новосибирска

Коммуналка разделена на 3 комнаты, каждой владеют разные люди. В одной из них живет Кристина, в другой — квартиранты, которые периодически меняются, а третья комната заброшена, где хозяйка — неизвестно.



Как рассказала девушка, жить в коммуналке ей нравится, главное — чтобы повезло с соседями, которые бывают разными: общительные и молчаливые, громкие и тихие, с детьми и без них. В последнее время заселяются молодые люди 20–25 лет по одному или парой, с ними Кристине общаться легче.

— Жить в коммуналке весело. Если соседи добрые, открытые, то всегда можно найти общий язык. С прошлой соседкой мы вечерами ужинали вместе на кухне, беседовали до ночи. Она переехала, но мы до сих пор общаемся, — вспоминает Кристина.