«Пока я не скажу, убираться не начнут». Как студентка-айтишница живет в коммуналке в центре Новосибирска
Кристина живет здесь с рождения и философски относится к поющему в 5 утра соседскому попугаю и трещинам в потолке
Высокие потолки, с которых сыпется штукатурка, деревянные двери и пол — остатки прошлого можно до сих пор встретить в коммунальных квартирах Новосибирска. Одна из таких квартир находится в центре города напротив вокзала Новосибирск-Главный. В ней живет
Коммунальная квартира, где живет героиня, расположена в центре города, напротив вокзала Новосибирск-Главный, по адресу: Вокзальная Магистраль, 2. Захожу во двор, звоню в домофон, ласковый голос девушки отвечает: «Здравствуйте, проходите».
Поднимаюсь на несколько этажей выше, подъезд выглядит чистым и недавно отремонтированным. Белая штукатурка, кованые перила на лестницах и темная плитка под ногами. Прохожу первый пролет, вижу пожилого мужчину с маленькой девочкой, который жалуется, что плитка в подъезде кое-где отвалилась, а ступени откололись.
На лестничной клетке меня встречает 19-летняя Кристина Малявская, девушка учится в колледже НГУЭУ на программиста. Всю свою жизнь она живет в коммунальной квартире в небольшой комнате площадью примерно 20 квадратных метров. Комната досталась семье Кристины от дедушки, с самого рождения здесь жила ее мама, после в комнату заселился папа Кристины. Сейчас родители девушки переехали, но Кристина осталась.
— Квартира находится в центре, удобное местоположение, можно попасть в любую точку города. До учебы я добираюсь примерно за 20 минут, это один из плюсов жизни здесь, — поделилась девушка.
Коммуналка разделена на 3 комнаты, каждой владеют разные люди. В одной из них живет Кристина, в другой — квартиранты, которые периодически меняются, а третья комната заброшена, где хозяйка — неизвестно.
Как рассказала девушка, жить в коммуналке ей нравится, главное — чтобы повезло с соседями, которые бывают разными: общительные и молчаливые, громкие и тихие, с детьми и без них. В последнее время заселяются молодые люди 20–25 лет по одному или парой, с ними Кристине общаться легче.
— Жить в коммуналке весело. Если соседи добрые, открытые, то всегда можно найти общий язык. С прошлой соседкой мы вечерами ужинали вместе на кухне, беседовали до ночи. Она переехала, но мы до сих пор общаемся, — вспоминает Кристина.
На данный момент девушка делит квартиру с молодой парой, новые жильцы тихие и спокойные. Кристина даже редко видится с ними в коридоре, но есть минус — домашние питомцы.
— В комнате проживают попугай и еще несколько животных. Вообще жить с ними в коммуналке запрещено. Попугай иногда мешает, потому что в 5–6 утра может запеть, но я же не могу попросить соседей выгнать его, поэтому стараемся уживаться, — рассказала студентка.
Соседство с попугаем, как оказалось, мелочи. Раньше в соседней комнате жила молодая девушка, которая редко убиралась, поэтому в квартире завелись мыши.
— Она была нечистоплотная, часто устраивала вечеринки, я не возражала, потому что она молодая, хочет отдохнуть. Из-за мусора, который соседка не убирала, у нас появились мыши. Сначала они были на кухне, а потом побежали по комнатам, — поделилась Кристина.
Мышей вывели, но когда новые соседи убирались в комнате, нашли кучу окурков и прожженный линолеум. Сложнее всего, по словам студентки, договориться об уборке. В квартире есть график дежурств, каждый сосед убирается раз в неделю в общих комнатах: кухня, коридор, туалет и ванна.
— Либо убираюсь всегда я, либо надо напоминать соседям. Например, от попугая летят перья, но они не замечают, что грязно. Пока я не скажу, убираться не начнут, — возмущена девушка.
Кухня — место для готовки, но не для приема пищи, каждый сосед ест в своей комнате, а готовит строго на отведенной территории и своей плите. У каждой семьи свой уголок для готовки, место нашей героини — столешница и шкафы для посуды, а вот два холодильника девушки стоят в коридоре, потому что места на кухне немного. Ее соседи готовят на обеденном столе, а холодильник установлен в комнате.
— На своей плите готовлю только я, у каждого личное пространство, которое нельзя нарушать, — рассказала Кристина.
Жильцы пользуются исключительно собственными розетками и лампами. Например, на кухне три лампы: две из них Кристинины, а третья — соседки, комната которой заброшена. Недавно эту лампу отключили за долги по электричеству, а у соседей, которые снимают квартиру, почему-то собственной лампы на кухне нет.
— Мне сделали несколько ламп, а у соседей их совсем нет. Вечером им тяжело, когда темно — ничего не приготовишь, — поделилась девушка.
Дом на Вокзальной магистрали построен в 1954 году, на потолке начинают появляться трещины, а стены понемногу разваливаются. Общие комнаты должны ремонтировать совместным трудом, но из постоянных жильцов в квартире только Кристина, а квартиросъемщики не хотят тратить свои деньги. В коридоре до сих пор лежит коричневый деревянный пол, стены покрашены в два цвета.
— В туалете и ванне недавно был ремонт, но в коридоре и кухне — нет. Кое-где отклеиваются обои, кое-где огромные трещины, — показывает на потолок девушка.
Хозяин соседней комнаты побелил стену вокруг своей двери, сделал внутри современный ремонт и сдает ее. Как рассказала Кристина, снимать такую комнату стоит примерно 10–12 тысяч, если она личная, то проживание обойдется в 5–6 тысяч.
В квартире у каждого есть кладовки, у Кристины их две: одна для разного рода инструментов, другая для круп. Когда жильцы уходят из квартиры, то обязательно закрывают свои комнаты на замок.
— К друг другу в гости мы не заходим без спроса. Пересекаемся только в общих зонах. Была у меня соседка, с которой мы праздновали ее день рождения, позвала отметить в соседнюю комнату — идти недалеко, — смеется студентка.
В комнате соседей раздаются звуки будильника, кто-то проснулся, но выходить из комнаты не стал. Кристина показала мне свою комнату, но перед этим долго смущалась.
— В комнате был советский ковер во всю стену, его сняли, стоит большая стенка, как раньше были почти у каждого, два дивана, компьютерный и обеденный столы. Обои у меня в цветочек, иногда даже в глазах рябит от них, — поделилась девушка.
— Оказывается, это единственная коммунальная квартира в подъезде. Вообще коммуналок осталось в городе мало, в будущем я хотела бы переехать отсюда, — делится девушка.
Журналисты НГС часто пишут о необычных квартирах и зданиях: недавно показывали, как живут в самом красивом доме у площади Труда. Раньше там была торговая галерея, в которой можно было купить всё.