СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняТравников и Локоть на субботниках: фоторепортаж
Все новости
Все новости
Репортаж

«Пока я не скажу, убираться не начнут». Как студентка-айтишница живет в коммуналке в центре Новосибирска

Кристина живет здесь с рождения и философски относится к поющему в 5 утра соседскому попугаю и трещинам в потолке

2 528
«Лучше, когда есть своя квартира, но так тоже хорошо. Главное, чтобы повезло с соседями», — уверена хозяйка комнаты в коммуналке

«Лучше, когда есть своя квартира, но так тоже хорошо. Главное, чтобы повезло с соседями», — уверена хозяйка комнаты в коммуналке

Поделиться

Высокие потолки, с которых сыпется штукатурка, деревянные двери и пол — остатки прошлого можно до сих пор встретить в коммунальных квартирах Новосибирска. Одна из таких квартир находится в центре города напротив вокзала Новосибирск-Главный. В ней живет 19-летняя студентка, она с детства помнит, что вокруг всегда было много соседей, которые ссорились, отмечали праздники и помогали друг другу. Обворожительная сибирячка рассказала о жизни в коммунальной квартире, трудностях с соседями и стоимости проживания в центре.

Дом был построен в 1956 году

Дом был построен в 1956 году

Поделиться

Коммунальная квартира, где живет героиня, расположена в центре города, напротив вокзала Новосибирск-Главный, по адресу: Вокзальная Магистраль, 2. Захожу во двор, звоню в домофон, ласковый голос девушки отвечает: «Здравствуйте, проходите».

Поднимаюсь на несколько этажей выше, подъезд выглядит чистым и недавно отремонтированным. Белая штукатурка, кованые перила на лестницах и темная плитка под ногами. Прохожу первый пролет, вижу пожилого мужчину с маленькой девочкой, который жалуется, что плитка в подъезде кое-где отвалилась, а ступени откололись.

Отколовшуюся желтую краску в подъезде замазали белой штукатуркой

Отколовшуюся желтую краску в подъезде замазали белой штукатуркой

Поделиться

Плитка на полу выложена асимметрично, разными цветами

Плитка на полу выложена асимметрично, разными цветами

Поделиться

«Я и хозяйка, и экскурсовод: новым соседям рассказываю, где их территория, где моя», — поделилась Кристина

«Я и хозяйка, и экскурсовод: новым соседям рассказываю, где их территория, где моя», — поделилась Кристина

Поделиться

На лестничной клетке меня встречает 19-летняя Кристина Малявская, девушка учится в колледже НГУЭУ на программиста. Всю свою жизнь она живет в коммунальной квартире в небольшой комнате площадью примерно 20 квадратных метров. Комната досталась семье Кристины от дедушки, с самого рождения здесь жила ее мама, после в комнату заселился папа Кристины. Сейчас родители девушки переехали, но Кристина осталась.

— Квартира находится в центре, удобное местоположение, можно попасть в любую точку города. До учебы я добираюсь примерно за 20 минут, это один из плюсов жизни здесь, — поделилась девушка.

Справа, между холодильниками, — вход в комнату Кристины, слева — комната другой хозяйки. Двери за белым холодильником — кладовые, прямо — ванная комната

Справа, между холодильниками, — вход в комнату Кристины, слева — комната другой хозяйки. Двери за белым холодильником — кладовые, прямо — ванная комната

Поделиться

Коммуналка разделена на 3 комнаты, каждой владеют разные люди. В одной из них живет Кристина, в другой — квартиранты, которые периодически меняются, а третья комната заброшена, где хозяйка — неизвестно.

Как рассказала девушка, жить в коммуналке ей нравится, главное — чтобы повезло с соседями, которые бывают разными: общительные и молчаливые, громкие и тихие, с детьми и без них. В последнее время заселяются молодые люди 20–25 лет по одному или парой, с ними Кристине общаться легче.

— Жить в коммуналке весело. Если соседи добрые, открытые, то всегда можно найти общий язык. С прошлой соседкой мы вечерами ужинали вместе на кухне, беседовали до ночи. Она переехала, но мы до сих пор общаемся, — вспоминает Кристина.

В коридоре давно не было ремонта, осталась мишура после праздников

В коридоре давно не было ремонта, осталась мишура после праздников

Поделиться

На данный момент девушка делит квартиру с молодой парой, новые жильцы тихие и спокойные. Кристина даже редко видится с ними в коридоре, но есть минус — домашние питомцы.

— В комнате проживают попугай и еще несколько животных. Вообще жить с ними в коммуналке запрещено. Попугай иногда мешает, потому что в 5–6 утра может запеть, но я же не могу попросить соседей выгнать его, поэтому стараемся уживаться, — рассказала студентка.

Кое-где на деревянном полу лежит старый ковер, дверь слева — комната соседей, у них внутри новый ремонт

Кое-где на деревянном полу лежит старый ковер, дверь слева — комната соседей, у них внутри новый ремонт

Поделиться

Соседство с попугаем, как оказалось, мелочи. Раньше в соседней комнате жила молодая девушка, которая редко убиралась, поэтому в квартире завелись мыши.

— Она была нечистоплотная, часто устраивала вечеринки, я не возражала, потому что она молодая, хочет отдохнуть. Из-за мусора, который соседка не убирала, у нас появились мыши. Сначала они были на кухне, а потом побежали по комнатам, — поделилась Кристина.

Мышей вывели, но когда новые соседи убирались в комнате, нашли кучу окурков и прожженный линолеум. Сложнее всего, по словам студентки, договориться об уборке. В квартире есть график дежурств, каждый сосед убирается раз в неделю в общих комнатах: кухня, коридор, туалет и ванна.

— Либо убираюсь всегда я, либо надо напоминать соседям. Например, от попугая летят перья, но они не замечают, что грязно. Пока я не скажу, убираться не начнут, — возмущена девушка.

Место, где готовит Кристина, прибрано, в шкафчиках стоит ее личная посуда

Место, где готовит Кристина, прибрано, в шкафчиках стоит ее личная посуда

Поделиться

Кухня — место для готовки, но не для приема пищи, каждый сосед ест в своей комнате, а готовит строго на отведенной территории и своей плите. У каждой семьи свой уголок для готовки, место нашей героини — столешница и шкафы для посуды, а вот два холодильника девушки стоят в коридоре, потому что места на кухне немного. Ее соседи готовят на обеденном столе, а холодильник установлен в комнате.

На обеденном столе, где готовят соседи Кристины, лежит посуда и крошки

На обеденном столе, где готовят соседи Кристины, лежит посуда и крошки

Поделиться

На кухне две плиты, если бы еще одна комната была заселена, то расположили бы третью

На кухне две плиты, если бы еще одна комната была заселена, то расположили бы третью

Поделиться

— На своей плите готовлю только я, у каждого личное пространство, которое нельзя нарушать, — рассказала Кристина.

Жильцы пользуются исключительно собственными розетками и лампами. Например, на кухне три лампы: две из них Кристинины, а третья — соседки, комната которой заброшена. Недавно эту лампу отключили за долги по электричеству, а у соседей, которые снимают квартиру, почему-то собственной лампы на кухне нет.

— Мне сделали несколько ламп, а у соседей их совсем нет. Вечером им тяжело, когда темно — ничего не приготовишь, — поделилась девушка.

В коммунальной квартире мало света, в коридоре между комнатами всего одна лампочка

В коммунальной квартире мало света, в коридоре между комнатами всего одна лампочка

Поделиться

Из-за того что коридор давно не ремонтировали, потолок покрылся трещинами

Из-за того что коридор давно не ремонтировали, потолок покрылся трещинами

Поделиться

Дверь в квартире можно закрыть на цепочку

Дверь в квартире можно закрыть на цепочку

Поделиться

Дом на Вокзальной магистрали построен в 1954 году, на потолке начинают появляться трещины, а стены понемногу разваливаются. Общие комнаты должны ремонтировать совместным трудом, но из постоянных жильцов в квартире только Кристина, а квартиросъемщики не хотят тратить свои деньги. В коридоре до сих пор лежит коричневый деревянный пол, стены покрашены в два цвета.

— В туалете и ванне недавно был ремонт, но в коридоре и кухне — нет. Кое-где отклеиваются обои, кое-где огромные трещины, — показывает на потолок девушка.

Хозяин соседней комнаты побелил стену вокруг своей двери, сделал внутри современный ремонт и сдает ее. Как рассказала Кристина, снимать такую комнату стоит примерно 10–12 тысяч, если она личная, то проживание обойдется в 5–6 тысяч.

Один раз новые соседи девушки не услышали, что она вернулась домой, и начали играть на гитаре, когда студентка спала

Один раз новые соседи девушки не услышали, что она вернулась домой, и начали играть на гитаре, когда студентка спала

Поделиться

В квартире у каждого есть кладовки, у Кристины их две: одна для разного рода инструментов, другая для круп. Когда жильцы уходят из квартиры, то обязательно закрывают свои комнаты на замок.

— К друг другу в гости мы не заходим без спроса. Пересекаемся только в общих зонах. Была у меня соседка, с которой мы праздновали ее день рождения, позвала отметить в соседнюю комнату — идти недалеко, — смеется студентка.

В комнате соседей раздаются звуки будильника, кто-то проснулся, но выходить из комнаты не стал. Кристина показала мне свою комнату, но перед этим долго смущалась.

— В комнате был советский ковер во всю стену, его сняли, стоит большая стенка, как раньше были почти у каждого, два дивана, компьютерный и обеденный столы. Обои у меня в цветочек, иногда даже в глазах рябит от них, — поделилась девушка.

Дверная ручка в комнату Кристины в форме шара, внутри которого роза

Дверная ручка в комнату Кристины в форме шара, внутри которого роза

Поделиться

«Когда я жила в комнате с родителями, было некомфортно, сейчас удобнее», — поделилась девушка

«Когда я жила в комнате с родителями, было некомфортно, сейчас удобнее», — поделилась девушка

Поделиться

Кристина иногда зовет в гости друзей, но сначала договаривается с соседями

Кристина иногда зовет в гости друзей, но сначала договаривается с соседями

Поделиться

Вид из окна комнаты студентки выходит на вокзал

Вид из окна комнаты студентки выходит на вокзал

Поделиться

— Оказывается, это единственная коммунальная квартира в подъезде. Вообще коммуналок осталось в городе мало, в будущем я хотела бы переехать отсюда, — делится девушка.

Журналисты НГС часто пишут о необычных квартирах и зданиях: недавно показывали, как живут в самом красивом доме у площади Труда. Раньше там была торговая галерея, в которой можно было купить всё.

По теме (6)

Вокзальная магистральвокзал Новосибирск-Главныйкоммуналкасоседикоммунальная квартира
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2