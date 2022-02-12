«Ударил по лицу так, что раздался хруст»: как новосибирский бизнесмен отправил жену в реанимацию — семья годами жила в страхе

— Он очень хорошо маскировался, пока у нас не родился сын и пока с нами жили мои родители. При них он не рисковал себя проявлять. Потом мы перевезли родителей в другую квартиру, отпраздновали новоселье — и на него нашло. Он поднимал руку и на меня, и на детей, кроме самой маленькой. Старшей дочери прилетало, когда ей исполнилось лет 16, сыну — еще раньше, потому что он мальчик. Младшую берег, думаю, из-за возраста. Я размышляла о том, чтобы уйти от него, написать заявление. Но боялась, что это разозлит его еще больше. Боялась, что он изобьет еще сильнее. От него можно всё ожидать. Даже если бы мы скрывались, он бы меня нашел, — уже без эмоций описывает Марина.



Либо я, либо она

Катя, старшая дочь Марины, также была жертвой агрессии Виталия. И всё детство наблюдала, как тот в приступах гнева бил ее мать.

— Я была маленькой, мы отмечали новоселье в гостях у бабушки с дедушкой. Виталий пришел немного выпивший, был в приподнятом настроении и полез ко мне играться. Время уже было позднее, я уже спать хотела и вроде как заплакала. После этого резко переменился в лице, стал совершенно другой человек. Ударил маму, сломал шкаф, очень всех нас напугал и ушел. Это был первый такой конфликт. Подобное повторялось не сильно часто, может быть, раз в год или два. Когда я подросла, это стало происходить чаще. Он мог ударить маму из-за любой мелочи: что она ответила ему не с той интонацией, как-то не так встретила, допустила ошибку. Такие бытовые вещи могли быстро вывести его из себя, — рассказывает Катя.

При этом она отмечает: почти во всех случаях Виталий был трезв. Конфликты участились, когда девушка стала совершеннолетней.

— Это всегда был не один удар: он мог маму ударить по лицу, мог толкнуть со всей силы, а он сильный мужчина. Когда я пыталась закрывать ее собой, то тоже могла получить. Была ситуация, когда мне нужно было приходить домой строго к 21:00, мне на тот момент было 18 лет. Я пришла на 10 минут позже, и он меня чуть не придушил, отобрал телефон и запретил выходить из дома на неделю.

В 19 лет Катя вновь столкнулась с насилием со стороны отчима. Он зашел к ней в комнату вместе с маленькой дочерью.

— Ей тогда было 2. Она уже ходить умела и шла ко мне, всё было нормально. Я делала домашнее задание и отвлеклась, чтобы выключить музыку. Он подумал, что я отвлеклась на телефон. Случился очередной приступ агрессии. Он сломал телефон, закрыл меня в комнате изнутри, пнул меня ногами в живот и чуть не придушил. Потом пришел и сказал маме: «Либо я, либо она». Я не стала дожидаться и ушла, потому что дома было страшно оставаться. После этого я с ним почти не общалась, — признается девушка.

По словам Кати, ее мать не могла уйти от агрессивного супруга из-за страха. Последние несколько лет каждая их ссора заканчивалась физическим насилием. За три недели до госпитализации Виталий снова поднял руку на Марину — причиной стало происшествие с машиной. Она парковала автомобиль и немного заехала в сугроб. Машина осталась целой. Но реакция Виталия оказалась непредсказуемой — он отнял у нее ключи и вновь избил.