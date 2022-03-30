«Потом в лифте лужи крови были». Как бывший детдомовец превратил жизнь соседей в ад — репортаж из многоэтажки

— Тут был новый абсолютно дом. Я как в 2015 году ключи получила, приехала и сама видела, как люди постепенно заселялись. Всё хорошо было. Надо мной жили квартиросъемщики какие-то, всё тихо было. Потом появился парень, всё хотел в эту квартиру попасть, говорил, что жилье его, но его туда не пускают. У нас еще соседи этого парня, Егорова, пожалели: как же так, бедного, несчастного сироту в свою квартиру не пускают. Помогали ему как-то. И вроде ситуация разрешилась, — вспоминает она.



Елена в перипетии соседской жизни особо не вдавалась — она работала на двух работах и очно училась в университете. Через какое-то время, как раз в 2018 году, в эту квартиру заселился тот самый Егоров. С этого момента всё пошло наперекосяк:



— Я тараканов у себя дома замечать стала. Всё не могла понять, откуда они. А потом в лифте лужи крови были, ночные шумы. Однажды видела, как наш новый сосед на площадке, на улице с топориком сидел.



В 2019 году Елена часто ездила по работе в Новороссийск, дома, в Новосибирске, она не появлялась неделями. Приехав в свою квартиру, она как-то обнаружила, что на трубе в ванной образовались странные темные потеки. Ночные шумы продолжались, но на стук в дверь сосед не открывал.