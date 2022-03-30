«Потом в лифте лужи крови были». Как бывший детдомовец превратил жизнь соседей в ад — репортаж из многоэтажки

В Новосибирской области нет отдельных поселений или микрорайонов для выходцев из детских домов. Квартиры им закупает мэрия в обычных многоэтажках — всё для того, чтобы вчерашние дети, оставшиеся без попечения родителей, могли адаптироваться в обществе и начать взрослую жизнь. Но с этим зачастую выходит всё не так гладко, как хотелось бы, и история Елены Костенко тому пример. Она получила жилье в приличной с виду новостройке на Родниках, по соседству с неблагополучной квартирой — там проживает бывший детдомовец. Мы побывали в беспокойной девятиэтажке и узнали, как за несколько лет жизни в социальной квартире мужчина сумел отравить жизнь соседей и превратить муниципальное жилье в полностью непригодное.
Как всё начиналось: тараканы, кровь в подъезде и ночные шумы
Девятиэтажка на окраине Родников выросла не так давно — в 2014 году. Между рядами аккуратных коричневых домов появилась детская площадка и небольшая аллея, а за многоэтажками — детсад и футбольное поле. Квартал производит приятное впечатление, как место, подходящее для семейной жизни. Но впечатление это, как говорит жительница одного из домов Елена Костенко, во многом лишь кажущееся, и причина тому — неблагополучные соседи.
— Так вышло, что у нас весь стояк в подъезде — это социальное жилье. Его выдают сиротам. Тема, конечно, щепетильная, сиротам надо помогать само собой. Но дело в том, что из нашего дома уже делают барак самый настоящий. Но с этим же надо как-то бороться, у нас же люди тут живут хорошие, почему они должны это терпеть? — рассуждает она.
Елена сама из приемной семьи, в детском доме она почти не жила. Окончила школу, поступила в университет, какое-то время жила в общежитии, а в 19 лет получила эту квартиру, чему несказанно обрадовалась. С
— Тут был новый абсолютно дом. Я как в 2015 году ключи получила, приехала и сама видела, как люди постепенно заселялись. Всё хорошо было. Надо мной жили квартиросъемщики какие-то, всё тихо было. Потом появился парень, всё хотел в эту квартиру попасть, говорил, что жилье его, но его туда не пускают. У нас еще соседи этого парня, Егорова, пожалели: как же так, бедного, несчастного сироту в свою квартиру не пускают. Помогали ему как-то. И вроде ситуация разрешилась, — вспоминает она.
Елена в перипетии соседской жизни особо не вдавалась — она работала на двух работах и очно училась в университете. Через какое-то время, как раз в 2018 году, в эту квартиру заселился тот самый Егоров. С этого момента всё пошло наперекосяк:
— Я тараканов у себя дома замечать стала. Всё не могла понять, откуда они. А потом в лифте лужи крови были, ночные шумы. Однажды видела, как наш новый сосед на площадке, на улице с топориком сидел.
В 2019 году Елена часто ездила по работе в Новороссийск, дома, в Новосибирске, она не появлялась неделями. Приехав в свою квартиру, она как-то обнаружила, что на трубе в ванной образовались странные темные потеки. Ночные шумы продолжались, но на стук в дверь сосед не открывал.
— В 2020 году были не просто тараканы уже, а целая тьма их. Прихожу домой, а у меня тут по сто трупов. Я жаловалась в управляющую компанию, и вот тогда мне и сказали, что сверху живет Егоров — детдомовский парень. Мы с соседями по подъезду начали собирать коллективные жалобы против него, чтобы его выселили. Даже в администрацию обратились, нам оттуда пришел ответ, что вроде как подадут иск о выселении. Мы обращались еще, но я тогда забеременела и за делом особенно не следила. Ночевала я у своих подруг, опять же из-за тараканов, которых невозможно было протравить. Я потом позже у соседей спрашивала, как дела идут, а они говорили, что в администрации больше не отвечают, — рассказывая всё это, Елена высыпает на диван кипу бумаг. Тут обращения в мэрию, полицию, администрацию района и в прокуратуру. Копии этих документов имеются в распоряжении редакции.
После обращения в администрацию Егоров, как говорит девушка, на какое-то время затаился. А летом 2021 года вновь проявил себя, из-за чего той пришлось вызывать полицию.
— С 5 на 6 июля вновь были шумы, я вызвала полицию, но никто не приехал. Я задремала и проснулась в 5 утра от сигналки, слышу — кап-кап в ванной. Захожу, а у меня с потолка вода льется и потолок буквально обваливается. Бегом к нему поднимаюсь, он выходит полностью голый, вижу, что у него гулянка дома, какие-то люди сидят. Он такой: «Простите, извините». Воду перекрыли. С
Девушка показывает все акты, подписанные участковым, — в них говорится о том, что сосед сверху затапливал Елену. Набирается приличная стопка.
Еще одна стопка — отказы в возбуждении дел от МВД (копии есть в распоряжении редакции). Формулировка везде примерно одинаковая:
— Отказать в возбуждении административного правонарушения за отсутствием состава административного правонарушения.
Там же упоминается, что сотрудники полиции выезжали к Егорову, но дома его застать не смогли. Единственная возможная мера в таких случаях — оставление повестки, по которой никто так и не явился в положенный срок в отдел полиции, и памятка с разъяснением правил проживания в многоквартирном доме.
Участковому застать Егорова тоже никак не удавалось.
«Отпилил батарею, пошел сдал ее»
Елена вернулась из роддома к себе в квартиру. Остаток лета прошел вполне себе тихо, а осенью беспокойный сосед продолжил — на этот раз он затопил не только ванную комнату, но и зал.
— Однажды ночью, в октябре я вызвала полицию, пошла их встречать, а на меня этот сосед с ножом кинулся. Ладно, полицейские среагировали, скрутили его, а я так вообще растерялась. Не то, чтобы осознанно именно на меня кинулся, просто он так на любого может. Он вообще не понимает. Ему за это ничего не было, для меня это максимально странно, конечно. Я даже пыталась куда-то выше в МВД обращаться, но не помогло, только второго участкового нам дали, — добавила Елена.
Противостояние с неблагополучным соседом — полбеды, говорит она. Из-за постоянных шумных вечеринок у Егорова в подъезде Елены начали собираться собутыльники соседа. Встретить валяющегося мужчину с бутылкой пива и в луже мочи где-нибудь на лестничном проеме — обычное дело. Домофона у Егорова нет, поэтому чтобы зайти в подъезд собутыльники со всей силы дергают подъездную дверь, из-за этого она покорежена — проникнуть в подъезд без ключа теперь может любой.
— Как-то иду пешком по лестнице, а между
Вскоре компания из подъезда переместилась в квартиру к Егорову, поскольку та постоянно открыта. Дверь, по словам Елены, там выполняет номинальную функцию и уже давно не запирается — замка нет. Сам же сосед стал появляться в квартире набегами.
Со слов девушки и соседей Егорова с его этажа, бывший детдомовец в квартире давно не живет, приходит только, чтобы устроить очередную шумную пьянку.
— При сотрудниках мне этот Егоров заявил: «Вообще квартира муниципальная, что хочу, то и делаю, мне еще дадут». Я, конечно, в шоке от этого. Знаю, что люди, бывает, ремонт делают в своих квартирах, так им сразу штрафы выписывают, а Егоров у нас какой-то особенный? Мне говорят: «Так ему платить нечем». Ну и что? Должен же он как-то ответственность почувствовать? — рассуждает она.
Зимой у соседа засорился туалет, но решать проблему тот не стал, и содержимое унитаза начало стекать по трубе Елены. В подъезде завелись мошки, а тараканов стало еще больше.
— Последний раз у меня в углу зала появилась щель, вот где батарея, видите? Однажды он начал шатать батарею, мы с ребенком сидели в зале. Шум стоял дикий, я начала сразу вызывать всех. Оказывается, он отпилил батарею, пошел сдал ее, чтобы набухаться. Напомню, что квартира у него муниципальная, делать в ней он ничего не может. Естественно, у меня стало холодно, ночевать мы тут не оставались уже, я ночевала у подруг, — объясняет Елена.
Ночевать в своей квартире она не решается до сих пор — мешают мошки и насекомые, с которыми никак не удается справиться. Елена с девятимесячной дочерью остаются в гостях у друзей, больше ей идти некуда.
С начала марта в своем жилье не появляется и Егоров. Его квартира стоит пустой, без света, воды и тепла. Внутри — бардак, разрушенные остатки мебели и сантехники. Всё это можно увидеть сквозь шатающуюся на ветру дверь — на ее поверхности рубленые следы от топора. Елена рассказывает, что как-то заходила с участковым внутрь — в квартире холодно, нет батареи и стоит ужасный запах из-за скопившихся нечистот. По слухам, которые обсуждают соседи в общедомовом чате, неблагополучного соседа отправили на очередную реабилитацию.
Напротив квартиры соседа живет Анастасия с семьей. Она рассказывает, что в свое время покупала жилье за деньги, вероятно, поэтому отношение к своей квартире у нее другое, не такое, как у человека, «получившего ее от государства».
— Сейчас соседа нет, мне спокойно. Хоть и неприятно, что мошки летают, что запах неприятный. Но когда сосед появляется… У меня вот ребенок с собакой гулять ходит, я же не могу с ним всегда за ручку ходить, вот тогда мне неспокойно. Каждый раз приходится вызывать полицию, — вздыхает она.
«Все сразу начинают оправдывать его»
Елена недоумевает, как так вышло, что Егорова всё еще не выселили из муниципальной квартиры. Она показывает договор соцнайма, который нужно продлевать по истечении пяти лет. Такой же был и у Елены, но совсем недавно ей удалось приватизировать квартиру. В договоре четко прописаны правила проживания и ограничение на предоставление жилья. Чтобы получить муниципальное жилье, нужно предоставить медицинские документы, справку, что человек не состоит на учете.
— Трезвым нашего соседа никто вообще не видел. По идее, ему такие справки ни одно из учреждений бы не предоставило. Какое же тогда было основание у него на жилье? Я знаю, что договор соцнайма он не продлил, и по закону проживать он здесь не имеет права. О том, что он не продлил договор, мне сказала женщина из администрации по жилищным вопросам, она сюда к нам в дом приходила. Ну и в администрации тоже подтвердили. Поэтому мы написали заявление в прокуратуру, — говорит девушка.
В заявлении, которое составляла Елена, перечислены все факты нарушения тишины, затопления, а также вызовы сотрудников полиции из-за поведения неблагополучного соседа — всё это уместилось на шести листах. Обращение, наконец, возымело эффект, и дело удалось довести до суда, первые слушания состоятся в апреле. Елена надеется, что суд не станет тянуть с решением, и соседа выселят быстро — до того, как он успеет вернуться в разрушенную квартиру и еще сильнее осложнить жизнь Елене и всему подъезду:
— Непонятно еще, кто и как будет компенсировать ущерб, который он нанес. Потому что в районной администрации, куда я обращалась, мне сказали, чтобы я не надеялась, ничего компенсировать они не будут. В суд надо подавать именно на Егорова, хотя он не собственник, собственник — мэрия. Все отмалчиваются, никто ни за что отвечать не хочет. Все сразу начинают его оправдывать, что он сирота, хотя зачем тогда составляется договор соцнайма? Он бессмысленный какой-то, получается. И продление договора согласно законодательству тоже бессмысленное, раз жить можно там, где у тебя прав нет.
Елена и соседи по этажу, с которыми удалось пообщаться корреспонденту, опасаются, что даже если Егорова удастся выселить, квартиру никто в порядок приводить не будет. А весь хлам, оставленный соседом, будет продолжать гнить, доставляя неудобства жителям.
— Столько таких хороших квартир простаивает! — говорит Елена. — А некоторым сиротам ведь жить негде. У меня лично есть двое знакомых из детского дома — девушка и парень, они ответственные, работящие, трудолюбивые, но они в очереди на жилье. А Егорову так просто выдали и выселить теперь не могут.
Что говорят в мэрии
Как объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска, с 2013 года для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, было упразднено право на внеочередное получение жилья по договору соцнайма. Теперь они все получают его в порядке очереди, для чего составляется сводный список нуждающихся.
При этом лишение бывшего детдомовца жилья возможно. В мэрии называют возможные основания для прекращения договора: это просрочка оплаты жилья и коммунальных услуг в течение года, разрушение и систематическое повреждение жилого помещения, систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, а также использование жилого помещения не по назначению.
В мэрии подтвердили, что квартира на Родниках действительно предоставлялась Егорову как лицу из числа детей-сирот, однако там уточняют: два года назад договор соцнайма с ним всё-таки было решено продлить.
— Комиссией по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, на территории Калининского района Новосибирска 17.04.2020 принято решение о продлении с Егоро
Однако ситуация вскоре изменилась, поэтому администрация района обратилась с иском:
— В связи с отказом Егоро
Ранее НГС рассказывал, во что превращается жизнь людей, если добропорядочный и с виду милый пожилой сосед по площадке вдруг начинает приносить домой хлам с помойки.