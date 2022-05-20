После публикации НГС новосибирца, выкидывающего вещи из окна, передали врачам — полиция нашла родственников

В Новосибирске 6 мая полиция передала новосибирца, который несколько лет выкидывал вещи из окна на машины своих соседей, медицинским работникам.

Об этом в МВД по НСО сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос. 5 мая редакция публиковала репортаж про Евгения, на которого написали пять заявлений за два года. Мужчина сломал несколько машин, вел себя неадекватно, и жильцы опасались за жизни прохожих. Жильцы дома на Дзержинского, 71 вызывали полицию, но сотрудники правоохранительных органов приезжали, стучали в дверь и им никто не открывал.