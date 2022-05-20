После публикации НГС новосибирца, выкидывающего вещи из окна, передали врачам — полиция нашла родственников
Жители за два года подали 5 заявлений в полицию
В Новосибирске 6 мая полиция передала новосибирца, который несколько лет выкидывал вещи из окна на машины своих соседей, медицинским работникам.
Об этом в МВД по НСО сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос. 5 мая редакция публиковала репортаж про Евгения, на которого написали пять заявлений за два года. Мужчина сломал несколько машин, вел себя неадекватно, и жильцы опасались за жизни прохожих. Жильцы дома на
Раньше полиция сообщала, что сотрудники правоохранительных органов установили лицо, которое ломает машины соседей, и проводит с ним профилактические беседы. Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, 6 мая полицейские проводили проверочное мероприятие и выехали на место проживания Евгения.
— В связи с тем, что он не открыл дверь, по согласованию с присутствующими на месте родственниками мужчины, для вскрытия двери на место были вызваны специалисты. Но в результате мужчина открыл дверь добровольно. После чего в присутствии родственников, по их желанию и согласию, гражданин был передан медицинским работникам, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как мы писали ранее, по четырем из пяти обращений соседей о вреде их имущества отказали в возбуждении дела. Полицейские при отказе ссылаются на пункт 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть на «отсутствие события преступления». Постановления с отказами сейчас направлены в надзорный орган для проверки законности и обоснованности. По заявлению, которое поступило 19 марта 2022 года, идет проверка.
Природоохранная прокуратура завершила проверку семи предприятий на территории Искитимского района. Поводом для проверки послужила публикация на НГС, в которой жители поселка Линево жаловались на качество воздуха и черный снег.