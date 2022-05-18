После публикации НГС прокуратура выявила нарушения у 7 предприятий в Линёво, где люди жалуются на воздух

В результате были выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Среди главных выявленных нарушений в прокуратуре назвали непостановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие производственного экологического контроля на источниках выбросов, ненадлежащую эксплуатацию газоочистительного оборудования, нарушение сроков предоставления в уполномоченный орган декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, предприятия не разработали нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.