После публикации НГС прокуратура выявила нарушения у 7 предприятий в Линёво, где люди жалуются на воздух
Возбуждены 15 дел об административных правонарушениях
Природоохранная прокуратура завершила проверку семи предприятий на территории Искитимского района. Поводом для проверки послужила публикация на НГС, в которой жители поселка Линёво жаловались на качество воздуха и черный снег.
Были проверены семь предприятий: ООО «Компания Металл Профиль Восток», ООО «ЛДСК», ООО «ЛЗМК», ООО «СибТЭК», АО «Сибирский антрацит», ЗАО «ЭПМ — НОВЭЗ» и ООО «Разрез Восточный», сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
В результате были выявлены нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Среди главных выявленных нарушений в прокуратуре назвали непостановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие производственного экологического контроля на источниках выбросов, ненадлежащую эксплуатацию газоочистительного оборудования, нарушение сроков предоставления в уполномоченный орган декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, предприятия не разработали нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
Руководителям всех семи организаций вынесли представления. Шесть ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. За нарушение экологического законодательства возбудили 15 дел об административных правонарушениях.
Семь человек оштрафовали на 51 тысячу рублей. Еще восемь дел находится на рассмотрении. Также вынесли два предписания, составили два протокола об административных правонарушениях. Рассмотрение актов прокуратура взяла на контроль.
Поселок Линёво Искитимского района соседствует с Новосибирским электродным заводом и угольными разрезами. Это негативно влияет на качество воздуха и, как следствие, жизни в этом месте. В марте журналист Ксения Лысенко посетила поселок, чтобы понять масштаб проблемы. Итогом поездки стал масштабный репортаж.