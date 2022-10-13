«Вижу — в машину летит стрела»: новосибирского дебошира с саблей обвинили в стрельбе из арбалета

Сквозь мат мужчина дал понять, что претензии не обоснованы, а потом перешел к угрозам. По словам новосибирца, сначала дебошир пообещал расстрелять его с другом из автомата Калашникова. Затем на несколько секунд скрылся в квартире и вышел с заряженным арбалетом.



— Я спрятался в машине. Вижу — в машину летит стрела, попала в лобовое стекло, разбила. Потом он перезаряжает, кричит: «Огонь на поражение» — и стреляет в моего товарища. Попадает в крышу его «Мазды». Мы быстренько отогнали машины за дом. Вызвали полицию, — вспоминает Дмитрий.

