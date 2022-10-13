«Вижу — в машину летит стрела»: новосибирского дебошира с саблей обвинили в стрельбе из арбалета
На неадекватного мужчину написали заявление в полицию
Новосибирец заявил еще об одном инциденте, связанном с дебоширом, который живет на Кошурникова и держит в страхе местных жителей. 11 октября НГС рассказывал о мужчине, который разгуливает с саблей по двору.
Читатель НГС Дмитрий, отказавшийся называть свою фамилию, сообщил в редакцию после прочтения материала, что герой публикации в середине сентября обстрелял его автомобиль и автомобиль его друга из арбалета.
Утром 23 сентября Дмитрию позвонил товарищ и попросил его привезти колесо для автомобиля: ночью кто-то изрезал две шины на его машине. В 11:30 Дмитрий заехал во двор дома № 27 по улице Кошурникова и коротко посигналил другу, который в это время менял поврежденное колесо на запаску. В этот момент с балкона пятого этажа начали раздаваться крики.
— Пьяный мужик орет матом, типа, чего вы мне спать не даете. Я, мол, пил до пяти утра, не спал, а сейчас вы меня беспокоите. Мой приятель говорит: «Так, может, это ты мне колеса порезал?!» — и понеслось, — заявил Дмитрий в беседе с журналистом НГС.
Сквозь мат мужчина дал понять, что претензии не обоснованы, а потом перешел к угрозам. По словам новосибирца, сначала дебошир пообещал расстрелять его с другом из автомата Калашникова. Затем на несколько секунд скрылся в квартире и вышел с заряженным арбалетом.
— Я спрятался в машине. Вижу — в машину летит стрела, попала в лобовое стекло, разбила. Потом он перезаряжает, кричит: «Огонь на поражение» — и стреляет в моего товарища. Попадает в крышу его «Мазды». Мы быстренько отогнали машины за дом. Вызвали полицию, — вспоминает Дмитрий.
На вызов приехал экипаж Росгвардии. Стрелок вышел им навстречу сам, одетый в военную форму с тремя медалями, но без погон. При росгвардейцах мужчина изменил поведение, но отметил, что его оппонентам повезло, поскольку дома у него спрятаны автомат Калашникова, гранатомет и граната. По словам Дмитрия, в итоге у возмутителя спокойствия изъяли арбалет со стрелами. Всех участников инцидента отвезли в отдел полиции «Дзержинский». Дебошир предложил возместить потерпевшим ущерб, но только после того, как они напишут отказы от претензий. Мужчины отказались.
— Вышли с приятелем покурить, зашли обратно — никого нет. У дежурного спрашиваем, а где этот бурогоз. Они нам говорят, что его опросили и отпустили. Я спрашиваю: «В смысле?! Он стрелял в человека, а вы его просто взяли и отпустили?» Я еще спросил — искали ли у него в квартире оружие. Мне сказали, что нет, речь ведь шла только об арбалете. В итоге я написал заявление, и всё на этом закончилось, — объяснил Дмитрий.
В своей прошлой публикации НГС подробно рассказывал о том, как жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на буйного соседа. Она обвинила его в том, что он портит автомобили во дворе дома, когда выходит из дома по ночам с саблей. Из-за дебошира соседи по ночам вооружаются газовыми баллончиками. Редакция НГС направляла запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать поведение мужчины с саблей во дворе на улице Кошурникова. Ответ на запрос до сих пор не поступил.