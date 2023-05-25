freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 79.97
eur 86.20
Тема дняСкандал из-за мусорки в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

Троллейбус столкнулся с 4 машинами в Заельцовском районе — собралась пробка

В аварию попал маршрут № 24

1 012

Авария произошла в Заельцовском районе

Поделиться

Днем 25 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями. На месте собралась пробка.

Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла у дома на улице Дуси Ковальчук, 22. На фото с места ДТП видно, что в аварию попал троллейбус № 24.

Троллейбус столкнулся с грузовиком

Троллейбус столкнулся с грузовиком

Поделиться

— Водитель троллейбуса отвлекся и совершил столкновение с четырьмя автомобилями, собрав большую пробку. Пострадавших нет, — рассказали в Telegram-канале аварийных комиссаров.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась примерно на 740 метров между улицами Холодильной и Нарымской.

Движение на участке затруднено

Движение на участке затруднено

Поделиться

НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности ДТП.

В середине мая в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус. Авария произошла в Центральном районе. В результате пострадала 17-летняя девушка.

АварияТроллейбусЗаельцовский районАварийные комиссары
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter