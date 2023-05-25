Троллейбус столкнулся с 4 машинами в Заельцовском районе — собралась пробка

Днем 25 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями. На месте собралась пробка.
Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», авария произошла у дома на улице Дуси Ковальчук, 22. На фото с места ДТП видно, что в аварию попал троллейбус
— Водитель троллейбуса отвлекся и совершил столкновение с четырьмя автомобилями, собрав большую пробку. Пострадавших нет, — рассказали в Telegram-канале аварийных комиссаров.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась примерно на 740 метров между улицами Холодильной и Нарымской.
НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности ДТП.
В середине мая в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус. Авария произошла в Центральном районе. В результате пострадала