«Прохожие помогли ему встать»: свидетельница драки между водителем и пешеходом — о последствиях конфликта

По словам Марии Анохиной, пешеход, которого избил водитель, не получил серьезных травм:



— С мужчиной вроде всё в порядке, ему помогли прохожие встать и отвели его на тротуар, чтобы он мог привести себя в порядок, так как был весь грязный от пыли, — рассказала сибирячка.