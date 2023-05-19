«Прохожие помогли ему встать»: свидетельница драки между водителем и пешеходом — о последствиях конфликта

Сибирячка, которая сняла на видео конфликт на трамвайных путях, рассказала о том, чем закончилась драка. Конфликт произошел вчера, 18 мая 2023 года, в районе остановки «Прокатная» на улице Мира в Новосибирске.
По словам Марии Анохиной, пешеход, которого избил водитель, не получил серьезных травм:
— С мужчиной вроде всё в порядке, ему помогли прохожие встать и отвели его на тротуар, чтобы он мог привести себя в порядок, так как был весь грязный от пыли, — рассказала сибирячка.
Мария Анохина подтвердила, что причиной драки стало поведение водителя, который ехал по путям и оказался в опасной близости от пассажиров, которые ждали трамвая. Всё произошло стремительно и заняло не более 2 минут.
В итоге водитель еще и помешал проехать попутному трамваю: пока мужчина бил пешехода, на остановку «Прокатная» как раз подошел общественный транспорт.
НГС обратился за комментарием в полицию, чтобы выяснить, установлен ли агрессивный водитель и что ему грозит за катание по трамвайным рельсам.
Ранее НГС писал о другом дорожном конфликте, который произошел на улице Порт-Артурской. Там пассажир Subaru накинулся на водителя грузовика и получил в ответ пассатижами.