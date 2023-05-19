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Тема дняДикие истории с железной дороги
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«Ударил рукой по машине»: водитель в Новосибирске отлупил пешехода, который решил поучить его правилам

Участников драки разняли люди, дожидавшиеся трамвая

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Драку разняли другие пассажиры, ожидающие трамвая

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Двое мужчин подрались на проезжей части улицы Мира в Новосибирске. Видео потасовки разместили вчера, 18 мая, в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— На остановке «Прокатная» на улице Мира стали свидетелями драки. Водитель ехал по трамвайным путям, люди стояли, ждали трамвай. Мужчина крикнул водителю, что тут не ездят, водитель что-то крикнул в ответ, — описал начало конфликта анонимный подписчик паблика. — Пешеход ударил рукой по проезжающей машине, водитель остановился и кинулся на него.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Драка не заняла много времени, и, кажется, ее участники не пострадали

Видео: ЧП Новосибирск

Дальнейшие последствия сняли очевидцы потасовки: водитель повалил оппонента на асфальт и начал бить, но его быстро оттащила еще одна пассажирка.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в полиции сообщили, что участники конфликта к ним не обращались:

— Выявленная в ходе мониторинга сети Интернет публикация зарегистрирована в установленном порядке, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС писал о массовой драке в Первомайском районе. Конфликт с участием двух пьяных девушек тоже попал на видео, но закончился куда более серьезными последствиями.

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