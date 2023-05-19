«Ударил рукой по машине»: водитель в Новосибирске отлупил пешехода, который решил поучить его правилам

— На остановке «Прокатная» на улице Мира стали свидетелями драки. Водитель ехал по трамвайным путям, люди стояли, ждали трамвай. Мужчина крикнул водителю, что тут не ездят, водитель что-то крикнул в ответ, — описал начало конфликта анонимный подписчик паблика. — Пешеход ударил рукой по проезжающей машине, водитель остановился и кинулся на него.