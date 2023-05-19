«Ударил рукой по машине»: водитель в Новосибирске отлупил пешехода, который решил поучить его правилам

Двое мужчин подрались на проезжей части улицы Мира в Новосибирске. Видео потасовки разместили вчера, 18 мая, в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».
— На остановке «Прокатная» на улице Мира стали свидетелями драки. Водитель ехал по трамвайным путям, люди стояли, ждали трамвай. Мужчина крикнул водителю, что тут не ездят, водитель что-то крикнул в ответ, — описал начало конфликта анонимный подписчик паблика. — Пешеход ударил рукой по проезжающей машине, водитель остановился и кинулся на него.
Дальнейшие последствия сняли очевидцы потасовки: водитель повалил оппонента на асфальт и начал бить, но его быстро оттащила еще одна пассажирка.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в полиции сообщили, что участники конфликта к ним не обращались:
— Выявленная в ходе мониторинга сети Интернет публикация зарегистрирована в установленном порядке, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС писал о массовой драке в Первомайском районе. Конфликт с участием двух пьяных девушек тоже попал на видео, но закончился куда более серьезными последствиями.