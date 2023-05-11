«Ударил по голове бутылкой, и та разлетелась»: подробности массовой драки на Первомайке — кровь оттирали пять человек

Вечером 10 мая в Первомайском районе Новосибирска произошла массовая драка, в которой были замешаны две пьяные девушки. Инцидент произошел на улице Твардовского, 18 у общежития.
В итоге на улице образовалась лужа крови и пришлось прибегать к помощи полиции. Видео последствий появилось в группе «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский район)» во «ВКонтакте».
Очевидец драки подробно объяснил корреспонденту НГС, что произошло.
— Две молодые девушки бегали за парнем. Догнав его, начали пинать ногами. Вышли взрослые люди, затем пришел молодой Лёша и еще один человек, как я понял. Мужик, который вышел, был отцом одной из них. Лёша сказал ему: «Уводи их быстро отсюда». Отец, не выдержав такого отношения к своей дочери, ударил Лёшу по голове бутылкой, та в свою очередь разлетелась, — объяснил очевидец драки Алексей.
Удар бутылкой запустил дальнейшую цепочку событий.
— Они сцепились, мужик пропустил пару раз по лицу — и ему было абсолютно всё равно. Он взял Лёшу за шкирку и его головой снес боковое зеркало у «Жигулей», — продолжил рассказ молодой человек. — Во время этого кипиша к моему другу подлетела одна из девушек, ударила со всей силы ему между ног и забрала телефон, просто так. Немного оклемавшись, он отправился забирать своё.
Девушка телефон отдавать отказывалась.
— Она начала орать, что это ее телефон, и оказывала активное сопротивление двум мужикам. Спустя 5 минут, у моего кента лопнуло терпение. Он, предупредив ее, пнул ее в живот. Она начала орать. Кое-как мужики забрали телефон и вернули моему другу, в это время за нашими спинами опять начался махач, — объяснил свидетель. — Вышел мужчина с общаги и начал накидывать одному из участников по лицу, я не понял кому, но кого-то из них приложили о капот «Тойоты». Человек 5, наверное, ходили кровь вытирали потом.
В итоге всё закончилось вызовом полиции и Росгвардии. По словам очевидца, двух девушек увезли в отделение.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали о последствиях уличного конфликта. В ведомстве уточнили, что он произошел на бытовой почве.
— Участники были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Их личности установлены — мужчина 19 и 49 лет и девушки 18 и 17 лет. По факту нанесения телесных повреждений
На девушек составлены материалы по
В отношении родителя несовершеннолетней составлен административный протокол по
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