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«Ударил по голове бутылкой, и та разлетелась»: подробности массовой драки на Первомайке — кровь оттирали пять человек

Из-за конфликта на улице собралась толпа

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Удар бутылкой стал отправной точкой к массовой драке

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Вечером 10 мая в Первомайском районе Новосибирска произошла массовая драка, в которой были замешаны две пьяные девушки. Инцидент произошел на улице Твардовского, 18 у общежития.

В итоге на улице образовалась лужа крови и пришлось прибегать к помощи полиции. Видео последствий появилось в группе «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский район)» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский район)» / vk.com

Очевидец драки подробно объяснил корреспонденту НГС, что произошло.

— Две молодые девушки бегали за парнем. Догнав его, начали пинать ногами. Вышли взрослые люди, затем пришел молодой Лёша и еще один человек, как я понял. Мужик, который вышел, был отцом одной из них. Лёша сказал ему: «Уводи их быстро отсюда». Отец, не выдержав такого отношения к своей дочери, ударил Лёшу по голове бутылкой, та в свою очередь разлетелась, — объяснил очевидец драки Алексей.

Удар бутылкой запустил дальнейшую цепочку событий.

— Они сцепились, мужик пропустил пару раз по лицу — и ему было абсолютно всё равно. Он взял Лёшу за шкирку и его головой снес боковое зеркало у «Жигулей», — продолжил рассказ молодой человек. — Во время этого кипиша к моему другу подлетела одна из девушек, ударила со всей силы ему между ног и забрала телефон, просто так. Немного оклемавшись, он отправился забирать своё.

Девушка телефон отдавать отказывалась.

— Она начала орать, что это ее телефон, и оказывала активное сопротивление двум мужикам. Спустя 5 минут, у моего кента лопнуло терпение. Он, предупредив ее, пнул ее в живот. Она начала орать. Кое-как мужики забрали телефон и вернули моему другу, в это время за нашими спинами опять начался махач, — объяснил свидетель. — Вышел мужчина с общаги и начал накидывать одному из участников по лицу, я не понял кому, но кого-то из них приложили о капот «Тойоты». Человек 5, наверное, ходили кровь вытирали потом.

В итоге всё закончилось вызовом полиции и Росгвардии. По словам очевидца, двух девушек увезли в отделение.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали о последствиях уличного конфликта. В ведомстве уточнили, что он произошел на бытовой почве.

— Участники были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Их личности установлены — мужчина 19 и 49 лет и девушки 18 и 17 лет. По факту нанесения телесных повреждений 19-летнему мужчине полицейскими принято заявление. Все участники конфликта опрошены. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — передали в МВД

На девушек составлены материалы по ч. 20.1 и 20.21 КоАП РФ (мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В отношении родителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Девушка состоит на учете в ПДН, с ней будет проведена комплексная профилактическая работа.

В конце апреля в Новосибирске несколько человек подрались на проезжей части в Южно-Чемском жилмассиве. Местный житель снял инцидент на видео.

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