«Ударил по голове бутылкой, и та разлетелась»: подробности массовой драки на Первомайке — кровь оттирали пять человек

— Две молодые девушки бегали за парнем. Догнав его, начали пинать ногами. Вышли взрослые люди, затем пришел молодой Лёша и еще один человек, как я понял. Мужик, который вышел, был отцом одной из них. Лёша сказал ему: «Уводи их быстро отсюда». Отец, не выдержав такого отношения к своей дочери, ударил Лёшу по голове бутылкой, та в свою очередь разлетелась, — объяснил очевидец драки Алексей.

Удар бутылкой запустил дальнейшую цепочку событий.

— Они сцепились, мужик пропустил пару раз по лицу — и ему было абсолютно всё равно. Он взял Лёшу за шкирку и его головой снес боковое зеркало у «Жигулей», — продолжил рассказ молодой человек. — Во время этого кипиша к моему другу подлетела одна из девушек, ударила со всей силы ему между ног и забрала телефон, просто так. Немного оклемавшись, он отправился забирать своё.