Накинулся с кулаками, в ответ полетели пассатижи: пассажир «Субару» накинулся на водителя фуры в Новосибирске

В Новосибирске автомобилисты подрались на проезжей части. Один из них накинулся с кулаками и разбил боковое стекло, а в ответ получил пассатижами.
В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео драки водителя грузовика и пассажира Subaru Forester. Конфликт произошел в Ленинском районе, на улице Порт-Артурской.
Пассажир вышел из машины и накинулся с кулаками на водителя большегруза, после небольшой потасовки он ударил по стеклу автомобиля, разбив его. После удара по части автомобиля водитель фуры снова выглянул из машины и кинул в машину Subaru Forester пассатижи. В конце пассажир вернулся в легковой автомобиль.
НГС обратился в ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не поступил.
Сегодня стало известно о другом конфликте автомобилистов. В руке одного из мужчин заметили предмет, похожий на пистолет.