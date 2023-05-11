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Накинулся с кулаками, в ответ полетели пассатижи: пассажир «Субару» накинулся на водителя фуры в Новосибирске

Драка произошла на дороге на улице Порт-Артурской

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Инцидент сняли на видео

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В Новосибирске автомобилисты подрались на проезжей части. Один из них накинулся с кулаками и разбил боковое стекло, а в ответ получил пассатижами.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео драки водителя грузовика и пассажира Subaru Forester. Конфликт произошел в Ленинском районе, на улице Порт-Артурской.

Пассажир вышел из машины и накинулся с кулаками на водителя большегруза, после небольшой потасовки он ударил по стеклу автомобиля, разбив его. После удара по части автомобиля водитель фуры снова выглянул из машины и кинул в машину Subaru Forester пассатижи. В конце пассажир вернулся в легковой автомобиль.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

НГС обратился в ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не поступил.

Сегодня стало известно о другом конфликте автомобилистов. В руке одного из мужчин заметили предмет, похожий на пистолет.

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