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Тема дняНа видео попал конфликт автомобилистов
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В Новосибирске сняли на видео конфликт автомобилистов — у одного из них мог быть пистолет

Видео опубликовали в телеграм-канале

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Инцидент произошел на перекрестке в Ленинском районе

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В Новосибирске на видео сняли конфликт автомобилистов. У одного из них в руке заметили предмет, похожий на пистолет. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ACT-54 Black».

Сообщается, что ссора произошла на перекрестке улиц Титова и Троллейной. На кадрах видно, как две машины остановились на проезжей части, вероятно, несколько мужчин вышли из этих автомобилей.

У мужчины в синей олимпийке видно предмет, похожий на пистолет. Сначала человек стоит сбоку машины, рядом с ним — еще двое. Один из автомобилистов резко отскакивает, вероятно, увидев предмет. После мужчина в синей олимпийке уезжает.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «ACT-55 Black»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что уточняют информацию.

Недавно в Новосибирске стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском.

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