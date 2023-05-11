В Новосибирске сняли на видео конфликт автомобилистов — у одного из них мог быть пистолет

В Новосибирске на видео сняли конфликт автомобилистов. У одного из них в руке заметили предмет, похожий на пистолет. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ACT-54 Black».
Сообщается, что ссора произошла на перекрестке улиц Титова и Троллейной. На кадрах видно, как две машины остановились на проезжей части, вероятно, несколько мужчин вышли из этих автомобилей.
У мужчины в синей олимпийке видно предмет, похожий на пистолет. Сначала человек стоит сбоку машины, рядом с ним — еще двое. Один из автомобилистов резко отскакивает, вероятно, увидев предмет. После мужчина в синей олимпийке уезжает.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что уточняют информацию.
Недавно в Новосибирске стрельбой закончился конфликт между владельцами шиномонтажек в Кудряшах под Новосибирском.