Volkswagen и УАЗ столкнулись на Северном объезде — по дороге рассыпались мешки с картошкой

Утром 6 мая на 29-м километре Северного обхода Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и УАЗ. Один из автомобилей вез мешки с грунтом и картофелем. После столкновения содержимое рассыпалось по дороге.
О происшествии рассказали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам с места, отечественный автомобиль слетел с проезжей части. Водитель не пострадал. По дороге рассыпалось содержимое мешков.
— Коченевский район, Северный обход, 29-й километр. ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.
В начале марта из-за массового ДТП на Северном объезде перекрыли дорогу. В результате аварии пострадало пять автомобилей.