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Volkswagen и УАЗ столкнулись на Северном объезде — по дороге рассыпались мешки с картошкой

Отечественный автомобиль вылетел с трассы

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По дороге рассыпался грунт и картофель

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Утром 6 мая на 29-м километре Северного обхода Новосибирска столкнулись автомобили Volkswagen Touareg и УАЗ. Один из автомобилей вез мешки с грунтом и картофелем. После столкновения содержимое рассыпалось по дороге.

О происшествии рассказали в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Судя по кадрам с места, отечественный автомобиль слетел с проезжей части. Водитель не пострадал. По дороге рассыпалось содержимое мешков.

— Коченевский район, Северный обход, 29-й километр. ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

В начале марта из-за массового ДТП на Северном объезде перекрыли дорогу. В результате аварии пострадало пять автомобилей.

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