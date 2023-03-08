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Тема дняДТП на Северном объезде
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Массовое ДТП на Северном объезде — дорога перекрыта

Авария произошла в районе села Барлак

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Вечером 8 марта на Северном объезде Новосибирска произошло ДТП с участием фур. Как сообщается в 2ГИС, автомобили столкнулись в районе села Барлак в Мошковском районе Новосибирской области. На месте ДТП затруднено движение.

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По данным пользователя сервиса 2ГИС, в результате происшествия пострадало пять автомобилей.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Полное перекрытие, пять фур пострадало, три поперек дороги, — указано в сообщении.

Несколько тягачей перекрыли дорогу

Несколько тягачей перекрыли дорогу

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Между тем другой пользователь 2ГИС сообщает о том, что на дороге столкнулись три автомобиля. Информация о перекрытии также указана в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— В результате ДТП несколько тягачей полностью перекрыли дорогу, — сообщается в телеграм-канале. — В 23:00 их начали растаскивать фронтальным погрузчиком.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне НГС сообщал о том, что в Новосибирске троллейбусу выбило стекла из-за столкновения с КАМАЗом. Перед ДТП пассажиры вышли из салона.

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ДТПФурыПерекрытие дорогиСеверный объезд
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