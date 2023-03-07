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Троллейбусу выбило стёкла из-за столкновения с грузовиком в Новосибирске

Перед ДТП пассажиры вышли из салона

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Троллейбус сильно пострадал в ДТП

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В Новосибирске 5 марта вечером троллейбус № 22 столкнулся с КАМАЗом. Как рассказал подписчик группы «МЖК Восточный, Плющихинский», ДТП случилось около 22:00.

Подписчик группы ищет очевидцев и записи с видеорегистратора. Корреспондент НГС написала автору поста, но на момент публикации он не ответил.

Как рассказала сибирячка Екатерина в комментариях к записи о ДТП, она стояла на остановке «Доватора», когда случилась авария.

— Троллейбус высадил пассажиров, пассажирка перешла Доватора на зеленый, потом троллейбус поехал. Получается, уже на свой зеленый. Затем услышали грохот, момент столкновения нам, стоявшим на остановке, видно не было, — описала девушка.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии Новосибирска и ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

Вчера, 6 марта, в Октябрьском районе Новосибирска водитель белого универсала Toyota Corolla Fielder влетел в ограждение.

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