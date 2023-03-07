Троллейбусу выбило стёкла из-за столкновения с грузовиком в Новосибирске

В Новосибирске 5 марта вечером троллейбус
Подписчик группы ищет очевидцев и записи с видеорегистратора. Корреспондент НГС написала автору поста, но на момент публикации он не ответил.
Как рассказала сибирячка Екатерина в комментариях к записи о ДТП, она стояла на остановке «Доватора», когда случилась авария.
— Троллейбус высадил пассажиров, пассажирка перешла Доватора на зеленый, потом троллейбус поехал. Получается, уже на свой зеленый. Затем услышали грохот, момент столкновения нам, стоявшим на остановке, видно не было, — описала девушка.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии Новосибирска и ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
Вчера, 6 марта, в Октябрьском районе Новосибирска водитель белого универсала Toyota Corolla Fielder влетел в ограждение.