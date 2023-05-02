Пострадавшая в пожаре на Зорге женщина скончалась в больнице

В Новосибирске скончалась женщина, которая пострадала в пожаре на улице Зорге
Информацию об этом подтвердили в Новосибирской областной больнице. Дата смерти неизвестна.
Ранее дочь пострадавшей 57-летней женщины Любовь рассказала НГС, как произошло возгорание. По ее словам, днем она включила пылесос, произошло короткое замыкание, и под натяжным потолком загорелась проводка. Огонь быстро распространялся. Любовь с сыном и мужем смогли выбраться, в квартире остались ее мать и дочь. Позже муж спас девочку через балкон, а мать женщины эвакуировали пожарные. У нее был ожог 97% тела. Женщину поместили на ИВЛ.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.