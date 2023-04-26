«Муж через балкон вытащил дочь, а мама осталась»: семья погорельцев с Зорге — о пожаре в квартире

— В 12 часов было всё нормально. Я включила стиральную машинку и начала пылесосить. Так получилось, что после включения пылесоса произошло короткое замыкание и выключился свет. Через какое-то время муж пошел в коридор и увидел, что загорелась проводка, под самым потолком. Так как потолок был натяжной, он начал плавиться, и огонь стал быстро распространяться. Я, муж и сын успели выбежать, а моя мама и дочь не успели, так как находились в дальней комнате, — рассказала НГС пострадавшая Любовь.