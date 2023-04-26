«Муж через балкон вытащил дочь, а мама осталась»: семья погорельцев с Зорге — о пожаре в квартире

В Новосибирске 26 апреля произошел пожар в
— В 12 часов было всё нормально. Я включила стиральную машинку и начала пылесосить. Так получилось, что после включения пылесоса произошло короткое замыкание и выключился свет. Через какое-то время муж пошел в коридор и увидел, что загорелась проводка, под самым потолком. Так как потолок был натяжной, он начал плавиться, и огонь стал быстро распространяться. Я, муж и сын успели выбежать, а моя мама и дочь не успели, так как находились в дальней комнате, — рассказала НГС пострадавшая Любовь.
По словам женщины, ее супруг через балкон залез в квартиру и вытащил дочь. Но мать сибиряки не успела выбраться. Пожилую женщину госпитализировали, она получила 97% ожогов. Остальные члены семьи разместились у знакомых.
— Остановились у моей подруги, те вещи, которые удалось спасти, мы перевезли. Это была квартира сестры, она сейчас живет за границей. Мне на работе начальница сказала, что поможет найти квартиру, чтобы мы ее сняли. Также остальные знакомые подключились, пообещали помочь, — рассказала Любовь.
Пока готовился этот материал, женщина, пострадавшая при пожаре, скончалась. Об этом НГС сообщили родственники сибирячки. Редакция НГС выражает соболезнования.
Ранее в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.