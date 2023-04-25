Двухэтажный дом загорелся на Первомайке — видео с места событий

Вечером 25 апреля в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Как сообщили читатель НГС, инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.
— Недалеко от остановки «1-й разъезд» горит дом, нежилой, судя по отсутствию окон. Всё заволокло черным дымом, — отметила учительница НГС Светлана.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:15. Через 14 минут на место возгорания приехал первый пожарный расчет.
— Горит расселенный двухэтажный дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огонь локализовали в 18:43, — сообщили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске на ГБШ загорелась квартира в 9-этажном доме.