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Двухэтажный дом загорелся на Первомайке — видео с места событий

Дом оказался нежилой

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Инцидент произошел на Бердском шоссе

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Вечером 25 апреля в Новосибирске загорелся деревянный двухэтажный дом. Как сообщили читатель НГС, инцидент произошел на Бердском шоссе, 38 в Первомайском районе города.

— Недалеко от остановки «1-й разъезд» горит дом, нежилой, судя по отсутствию окон. Всё заволокло черным дымом, — отметила учительница НГС Светлана.

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Видео: «АСТ-54»

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 18:15. Через 14 минут на место возгорания приехал первый пожарный расчет.

— Горит расселенный двухэтажный дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огонь локализовали в 18:43, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске на ГБШ загорелась квартира в 9-этажном доме.

ПожарГорит домНовосибирск
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